به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده عصر پنج شنبه در آیین بهره برداری از ایستگاه شماره 10 آتش نشانی منطقه 5 شهرداری کرج با بیان این مطلب افزود: منطقه 5 شهرداری کرج به واسطه وجود پیکر پاک دو هزار شهید دوران دفاع مقدس در امام زاده محمد، جایگاه معنوی خاصی دارد.



وی با بیان اینکه این زمین محل مناسبی برای احداث مجموعه فرهنگی، ورزشی و یا مجموعه ای چند منظوره است، اظهارداشت: تحقق این مهم نقش بسزایی در افزایش سرانه های فرهنگی و ورزشی منطقه ایفا می کند.



آقازاده ادامه داد: با اجرای طرح با کاربری فرهنگی و یا ورزشی در زمین مجاور ایستگاه آتش نشانی منطقه 5 می توان اذعان داشت گام موثری در مسیر محرومیت زدایی از این منطقه برداشته شده است.



وی با اشاره به حضور جوانان با استعداد دراین منطقه بر ارائه خدمات رفاهی، ورزشی و تفریحی تاکید کرد و گفت: با توجه به این موضوع پیشنهاد احداث مکان ورزشی، فرهنگی و یا تلفیقی از هر دو مجموعه به منظور ارائه خدمات شایسته به جوانان امری ضروری است.



آقازاده پیشنهاد کرد: احداث این مجموعه با همکاری و تعامل مدیر منطقه 5 شهرداری کرج تا پایان امسال عملیاتی شود.



شهردار کرج با بیان اینکه منطقه 5 کرج محل سکونت مرحوم داداشی نیز بوده است، اظهارداشت: نامگذاری مجموعه احداث شده با کاربری فرهنگی و یا ورزشی به نام مرحوم " روح الله داداشی " اقدامی بس ارزنده است.



آقازاده ادامه داد: الگوسازی از افراد برجسته که ایمان و اخلاص را سرلوحه زندگی خود قرار داده اند برای نسل جدید مفید می باشد.

نائب ریس شورای اسلامی شهر کرج نیز در این خصوص با اشاره به جایگاه ارزشمند شهدا در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: ارائه طرح ورزشی و یا فرهنگی برای زمین همجوار ایستگاه شماره 10 آتش نشانی منطقه 5 کرج ایده مناسب و قابل قبولی است.



عبدالله پورمظاهری با بیان اینکه، مجموعه مدیریت شهری در صدد بود که جایی در منطقه 5 را به نام " روح الله داداشی " نام گذاری کند، افزود: این طرح ابتدا باید در کمیسیون نامگذاری اعلام شود.



این مسئول با یادآوری وجود میدان دفاع مقدس در منطقه 5 کرج بر ساماندهی این میدان فراخور نام و شان شهدا تاکید و تصریح کرد:لازم است این میدان با نصب تابلو نامگذاری شود.