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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

برگزاری 7 آزمون زبان TELP در دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان امسال

برگزاری 7 آزمون زبان TELP در دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان امسال

دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان امسال 7 دوره آزمون اختصاصی زبان انگلیسی (TELP) برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان TELP یکی از آزمون‌های استاندارد زبان در ردیف آزمون‌های استانداردی نظیر TOLIMO TOEFL ، MCHE یا ILTS است.

آزمون اختصاصی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد (TELP ) با استفاده از کامپیوتر برگزار می شود. بر اساس اعلام این دانشگاه با توجه به محدودیت امکانات و نحوه برگزاری آزمون، پس از تکمیل ظرفیت، ثبت نام دوره متوقف می شود.

جدول زمان‎بندی ثبت نام و برگزاری آزمون زبان TELP

زمان ثبت‌نام زمان برگزاری آزمون
14 - 15 - 16 شهریور ماه 25 شهریور ماه
18 - 19 - 20 مهر ماه 29 مهر ماه
15 - 17 - 18 آبان ماه 27 آبان ماه
12 - 13 - 16 آذر ماه 25 آذر ماه
13 - 14 - 15 دی ماه 23 دی ماه
1 - 3 - 5 بهمن ماه 14 بهمن ماه
8 - 9 - 10 اسفند ماه 19 اسفند ماه
کد مطلب 1381230

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