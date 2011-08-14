برگزاری 7 آزمون زبان TELP در دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان TELP یکی از آزمونهای استاندارد زبان در ردیف آزمونهای استانداردی نظیر TOLIMO TOEFL ، MCHE یا ILTS است.
آزمون اختصاصی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد (TELP ) با استفاده از کامپیوتر برگزار می شود. بر اساس اعلام این دانشگاه با توجه به محدودیت امکانات و نحوه برگزاری آزمون، پس از تکمیل ظرفیت، ثبت نام دوره متوقف می شود.
جدول زمانبندی ثبت نام و برگزاری آزمون زبان TELP
|زمان ثبتنام
|زمان برگزاری آزمون
|14 - 15 - 16 شهریور ماه
|25 شهریور ماه
|18 - 19 - 20 مهر ماه
|29 مهر ماه
|15 - 17 - 18 آبان ماه
|27 آبان ماه
|12 - 13 - 16 آذر ماه
|25 آذر ماه
|13 - 14 - 15 دی ماه
|23 دی ماه
|1 - 3 - 5 بهمن ماه
|14 بهمن ماه
|8 - 9 - 10 اسفند ماه
|19 اسفند ماه
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