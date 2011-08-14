برگزاری 7 آزمون زبان TELP در دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان TELP یکی از آزمون‌های استاندارد زبان در ردیف آزمون‌های استانداردی نظیر TOLIMO TOEFL ، MCHE یا ILTS است.

آزمون اختصاصی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد (TELP ) با استفاده از کامپیوتر برگزار می شود. بر اساس اعلام این دانشگاه با توجه به محدودیت امکانات و نحوه برگزاری آزمون، پس از تکمیل ظرفیت، ثبت نام دوره متوقف می شود.

جدول زمان‎بندی ثبت نام و برگزاری آزمون زبان TELP