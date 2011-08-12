تشکیل کشور مستقل فلسطین؛ آزمون واقعی برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر امروز در مقاله ای با عنوان "جنگ دیپلماتیک" نوشت : کم کم آثار و علائم جنگ و کشمکش دیپلماتیک فلسطینی ها با حمایت و همکاری اعراب برای دستیابی به عضویت کامل در سازمان ملل متحد نمود یافته است آن هم پس ازآنکه یک هیئت از وزیران امور خارجه عرب به ریاست وزیر خارجه قطر فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است.

قرار است این هیئت عربی با سفر به پایتختهای کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنها بخواهد به نفع تشکیل کشور مستقل فلسطین رای دهند.

در این مطلب آمده است : در حال حاضر مشکل اصلی پیش روی خواسته فلسطینیان و تلاشهای دیپلماتیک عربی، موضعگیری آمریکا است که تهدید کرده علیه این اقدام عربی از حق وتو استفاده می کند و این موضوع در حقیقت فرصت تشکیل دو کشور مستقل را نیز تهدید می کند.

این درحالی است که رژیم اشغالگر صهیونیستی که فلسطینیان را به اتخاذ مواضع یکجانبه و مخالفت با بازگشت به میز مذاکرات متهم می کند در سایه حمایتهای نامحدود آمریکایی ها طی روزهای اخیر از احداث یک هزار و 600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس اشغالی خبر داد.

الرایه قطر ادامه می دهد: دراین راستا آنچه دولت آمریکا باید درک کند این است که حملات دیپلماتیک و تبلیغاتی که با هدف جلب افکار عمومی در راستای بی نتیجه ماندن موضوع عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد را شروع کرده است در حقیقت به منزله امتحان واقعی سیاستهایش در منطقه است و استفاده از حق وتو در شورای امنیت هرگونه احتمال جلب افکار عمومی عربی و فلسطینی درباره بی طرف بودن آمریکا در زمینه روند صلح را از بین می برد و بر این مسئله صحه می گذارد که سیاستهای آمریکا تنها در جهت حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی است.

این روزنامه عرب نوشت : آمریکا در برابر فرصت تاریخی قرار دارد که دیگر تکرار نمی شود و این فرصتی است که دیگر زمینه جلب افکار عمومی را برای کاخ سفید ایجاد نخواهد کرد.