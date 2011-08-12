نبود آزادی ریشه اعتراضات در انگلیس/ زیاد شدن فاصله طبقاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز در سرمقاله خود که با عنوان " در پس اعتراضات " به چاپ رسید به بحران این روزهای کشورهای غربی یعنی همان اعتراضات و تظاهرات مردمی اشاره می کند و می نویسد : کشورهای غربی همیشه به این افتخار می کردند که از ثبات و استقرار برخوردارند چرا که نظامشان براساس معیارهای دموکراسی شکل گرفته که به مقدار زیاد برای مردم آزادیهای سیاسی فراهم می آورد و همچنین زمینه مشارکت آنان را در اتخاذ تصمیمات مهم ایجاد می کند.

با توجه به این ادعاهای غرب، باید گفت که مشارکت و آزادی سیاسی هر چند که دو شرط ایجاد ثبات و امنیت به شمار می روند اما برای محقق شدن ثبات کافی نیستند مردم تنها مشارکت در صحنه های سیاسی را نمی خواهند، بلکه در کنار آن برخورداری از زندگی شرافتمندانه و محترمانه را نیز خواهان هستند. همچنانکه نبود توان و قدرت کافی برای بیان دیدگاه و نظرات مردمی خود به پایه و اساس زندگی با کرامت ضربه می زند و درعین حال فقر و بیکاری نیز به این مسئله دامن می زند.

آنچه این روزها در کشورهای غربی شاهد آن هستیم نبود آزادی و درعین حال نبود زندگی سرشار از موفقیتهای اقتصادی است که این خود زمینه ساز واکنش مردمی شده است و در بیشتر کشورهای غربی منجر به درگیری ها و هرج و مرج اجتماعی شده و بیانگر احساس مردمی است که بر این باورند که ضرر زیادی بر آنان وارد شده است.

نکته دیگری که به اعتراضات مردمی در کشورهای غربی این روزها دامن می زند این احساس مردم است که عملا امکان تغییر در جامعه شان وجود ندارد هرچند که سران آنها مدعی آن هستند که مردم در غرب از آزادی سیاسی برخوردارند چرا که دراین کشورها تنها ثروتمندان هستند که می توانند معادلات سیاسی را تغییر دهند.

در پس همه اعتراضات مردمی در غرب، مشکل اقتصادی وجود دارد و این کاملا غیر منطقی است که بگوییم مردم اروپا بی هیچ دلیل قانع کننده و روشنی تنها برای ایجاد هرج و مرج به خیابانها ریختند.

الخلیج درادامه این مقاله با نگاهی تحلیلی می نویسد : سیاستهای اقتصادی در بیشتر کشورهای غربی اگر در برخی اوقات رو به پیشرفت است، اما هیچ وقت اساسا مجری عدالت نیست.

به طور مثال در انگلیس که امروز دامنه اعتراضات مردمی به بیشتر شهرهای آن کشیده شده شاهدیم که امکانات ثروتمندان جامعه 100 برابر امکانات فقیران جامعه از نظر مادی است .

موضوع دیگری که به این مسئله دامن می زند این است که نتیجه سیاست اقتصادی که این روزها دولت انگلیس اعلام کرده است ایجاد شکاف بیشتر میان ثروتمندان و فقرا است که این خود انگیزه و عامل اصلی تظاهرات اعتراض آمیز این روزها است.