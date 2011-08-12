به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مسائل جالب توجه در مورد اخلاق وجود یا عدم ارتباط میان اخلاق و احساسات است. احساسات سازنده زندگی فکری و روانی و اجتماعی ما انسانها هستند. اما ارتباط آن با اخلاق مسئله گون است و در مورد آن توافقی وجود ندارد.

بعد از دوران باستان، فیلسوفان با این موضوع که اخلاق ارتباطی با احساسات داشته باشد موافق نیستند. برخی فیلسوفان معتقدند که احساسات بزرگترین مانع بر سر راه اخلاق هستند.

به اعتقاد این فیلسوفان احساس خودخواهی و علاقه به خود یکی از این موانع است که بر سر راه اخلاق قرار دارد. احتیاط، اعتدال و میانه روی و شکیبایی و شهامت اخلاقی از جمله فضیلتهایی هستند که با احساسات در چالش قرار دارند.

اما این همه داستان نیست. برخی سنتهای فکری نه تنها احساسات را مغایر با اخلاق نمی‌دانند بلکه برخی از احساسات را در کانون توجه اخلاقیات قرار می‌دهند.

احترام، عشق و دلسوزی به اعتقاد آنها از جمله احساساتی هستند که در کانون توجه اخلاقیات قرار دارند و این احساسات هستند که منبع معرفت اخلاقی هستند.

این کتاب با عنوان "اخلاق و احساسات" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.