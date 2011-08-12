به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی که پس از شکست 2 بر یک پنجشنبه شب تیمش برابر شهرداری تبریز با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: در ابتدا باید از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کنم که نتوانستیم جواب انتظارات آنها را بدهیم. ما دوست داشتیم برابر شهرداری پیروز شویم اما شرایط برای ما مطلوب نبود.

وی ادامه داد: در نیمه اول ما فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشتیم و حاکم برتر میدان بودیم اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که در دقیقه 43 و به دنبال تنها حمله تیم شهرداری تماشاگران جو ورزشگاه را به هم زدند و شعارهایی سر دادند که در روحیه بازیکنان تاثیرگذار بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپوایس در ادامه خاطرنشان کرد: نیمه دوم را بسیار بد شروع کردیم و در همان دقایق ابتدایی هم گل خوردیم که این امر اوضاع را برای ما بدتر کرد و هر چند از دقیقه 60 به بعد هم توپ و میدان در اختیار ما بود اما در نهایت نتوانستیم به آنچه می خواستیم دست پیدا کنیم.

حمید استیلی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسید کادر فنی در مورد تعویض های پرسپولیس دچار اشتباه شد و بازیکنانی که به زمین آمدند نتوانستند انتظارات را براورده کنند گفت: بله ، ما هم قطعا اشتباه داریم. ما روز خوبی را پشت سرنگذاشتیم. بازیکنان من همه تلاششان را انجام دادند اما این باخت را من گردن می گیرم.

وی ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که از پایان نیمه اول افتاد قبول کنید که بازی کردن در چنین فضایی بسیار سخت است. ما تنها 11 روز است که همه بازیکنان را کنار هم داریم و نباید انتظار داشت که پرسپولیس بتواند با هماهنگی بالا بازی کند. این یک واقعیت است که ما در شرایطی بازی اول رابه میدان رفتیم که تنها 3 روز بود تیم را با همه نفرات در اختیار داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که به نظر شما چرا هواداران از همان هفته اول علی دایی را تشویق می کنند گفت: نمی دانم این مسئله تا کی ادامه پیدا خواهد کرد اما می دانم که فوتبال پرسپولیس همه اش مسائل فنی نیست. مسائل روحی و روانی هم در میان است که متاسفانه این فضا در حال حاضر برای بازیکنان ما فراهم نیست و نمی شود در چنین شرایطی انتظار نتیجه گرفتن داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از روز اول فکر چنین فضایی را می کردید گفت: من می دانستم که کار سختی پیش رو داریم اما فکر نمی کردم به این شکل باشد و هیچ فرصتی به ما داده نشود. امیدوارم هواداران به ما فرصت بدهند تا بتوانیم تیم را از این وضعیت خارج کنیم.

حمید استیلی در پاسخ بهاین پرسش که تا چه زمانی این فشارها را تحمل خواهید کرد گفت: این فشارها صدرصد روی کار ما تاثیرگذار است. من از هواداران می خواهم که در روزهای سخت کنار ما باشند. من همیشه در زمانی که فوتبال بازی می کردم و حالا که مربی هستم به هواداران احترام گذاشته ام چرا که هر چه دارم از آنهاست. اما مطمئنم که هواداران واقعی در روزهای سخت به کمک تیمشان می آیند و اجازه نمی دهند برخی برای تیم حاشیه درست کنند.

وی ادامه داد: همانطور که قبلا نیز گفته ام ما نیاز به زمان داریم تا بتوانیم تیم را هماهنگ کنیم. من مخلص هواداران هم هستم اما از آنها می خواهم به ما کمک کنند تا از این شرایط خارج شویم. قول می دهم اگر شرایط عوض شود ما هم تمام تلاشمان را بکنیم که این شکست ها را جبران کنیم.

استیلی عملکرد بازیکنان در نیمه دوم را نامطلوب خواند و تاکید کرد: هر چند در نیمه اول فوتبال خوبی به نمایش گذاشتیم اما در نیمه دوم بازیکنان به هیچ وجه انتظارات را برآورده نکردند و من از هیچ بازیکنی راضی نیستم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در 30 دقیقه پایانی بازی روی نیمکت نشستید و کنار زمین نیامدید گفت: جو ورزشگاه به هم ریخته بود. به همین خاطر ترجیح دادم روی نیمکت بنشیم.

حمید استیلی در ادامه با بیان اینکه علی دایی الان خودش تیم دارد گفت: جوی که تماشاگران علیه ما راه انداخته اند قطعا روی عملکرد بازیکنان تاثیرخواهد گذاشت. امیدوارم هواداران شرایط ما را درک کنند و اجازه بدهند که با گذشت زمان به شرایط مطلوب برسیم.

تیم فوتبال پرسپولیس که در بازی اول برابر ملوان به تساوی رسیده بود و در دیدار دوم برابر شاهین بوشهر شکست خورده بود، در سومین بازی خود پنجشنبه شب در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2 بر یک مغلوب شهرداری تبریز شد.