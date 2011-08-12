علیرضا سجادپور درباره وضعیت اکران فیلم سینمایی "گزارش یک جشن" به خبرنگار مهر گفت: نکته تازه‌ای در این باره وجود ندارد، همان طور که پیشتر گفتیم معدود اصلاحاتی که گفته شده باید روی فیلم انجام شود و پس از آن صدور پروانه نمایش و اکران فیلم مشکلی ندارد.

وی درباره طرح اکران ماه رمضان گفت: سال 88 با آنکه مسئولیتی نداشتم از مدافعان این طرح و پیگیر اجرای آن بودم، این طرح جای خالی بزرگی را در سینمای ایران پر کرد و فصلی را که گفته می‌شد فصل مرده اکران سینماها است احیا و زنده کرد، خوشبختانه این طرح به سرعت مورد توجه مردم روزه‌دار قرار گرفته و ساعات خالی و فراغت آنها را در این ماه مبارک پر کرده است.

سجادپور افزود: سال 89 طرح ویژه ماه رمضان به دلیل همکاری نکردن حوزه هنری موفق نبود، این نهاد سینماهایش را در اختیار طرح قرار نداد و مشکلاتی به وجود آمد، اما امسال همه نهادها و سازمان‌ها در اجرای طرح همکاری می‌کنند و این باعث می‌شود امیدواری به موفقیت طرح اکران رمضان در سال 90 بیش از گذشته شود.

مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی گفت: کپی تعدادی از فیلم‌ها هنوز آماده نشده است و این فیلم‌ها کمی دیرتر به چرخه اکران ماه رمضان می‌پیوندد، ممکن است این جریان کمی دیر شروع شود، اما مطمئنا هفته‌های آینده وضعیت اکران این فیلم‌ها و جذب مخاطب بهتر خواهد بود، با توجه به در نظر گرفتن دو سانس اضافه برای نمایش فیلم‌ها مردم روزه‌دار می‌توانند در کنار توجه به فرایض دینی خود، از اوقات فراغتشان هم استفاده کنند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف و دستاوردهای طرح اکران ماه رمضان جذب خانواده‌ها است، خوشبختانه این طرح با وجود تازه بودن مورد توجه قرار گرفته و توانسته خانواده‌ها را به سالن‌های سینما بیاورد، همکاری نهادهای مختلف و حمایت آنها از این طرح می‌تواند به دوام و تثبیت جایگاه آن در سینمای ایران بینجامد.