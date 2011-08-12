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۲۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

مرتضوی:

31 مرداد آخرین مهلت شرکت در طرح قرآنی نورالهدی در چهار محال و بختیاری است

31 مرداد آخرین مهلت شرکت در طرح قرآنی نورالهدی در چهار محال و بختیاری است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از آغاز ثبت نام طرح قرآنی نورالهدی در این استان خبر داد و گفت: 31 مرداد آخرین مهلت شرکت در این طرح است.

حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره آموزشی با موضوع تفسیر قرآن کریم و با هدف آشناسازی جوانان و نوجوانان با آموزه های قرآن کریم برگزار می شود.

وی آخرین مهلت ثبت نام را31 مردادماه سال جاری اعلام کرد و افزود: پس از پایان ثبت نام، دوره های آموزشی برای تمام گروه های سنی تا پایان مهر ادامه خواهد داشت.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این طرح در دو بخش تفسیر جزء 12 و تفسیر سه جزء 12، 13 و 14 قرآن کریم برگزار می شود.
 
حجت الاسلام مرتضوی، زمان برگزاری آزمون پایان دوره را 27 آبان اعلام کرد و اظهار داشت: این دوره آموزشی بر اساس کتاب تفسیر نمونه برگزار می شود و این کتاب هم اکنون با قیمت یارانه ای در ادارات تبلیغات اسلامی استان موجود است.
 
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 138 نفر در این طرح شرکت داشته اند، گفت: این طرح امسال برای چهارمین سال متوالی در استان اجرا می شود.
کد مطلب 1381351

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