پرونده سوریه؛ از اصلاحات نظامی اسد تا بازگشت آرامش به نقاط ناآرام

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اجرایی شدن اصلاحات توسط "بشار اسد" در قانون انتخابات و احزاب سوریه، تغییر وزیر دفاع و حضور ارتش سوریه در مناطق ناآرام، این کشور تا حدودی روی آرامش و ثبات را یافته است.

تعیین رئیس جدید ستاد مشترک ارتش

اسد در آخرین تصمیمات خود "فهد جاسم الفریج" را به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری آلما،ن اسد پس از معرفی "داود راجحه" به عنوان وزیردفاع جدید که قبلا ریاست ستاد مشترک ارتش را بر عهده داشته، جانشین وی را نیز تعیین کرد.

الفریج از نظامیان ارشد سوری به شمار می رود که متولد استان "حما" بوده و پیش از یکی از معاونان فرماندهی ستاد مشترک ارتش سوریه بود.

بازگشت آرامش به استان حما

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) امروز در گزارش نوشت : از روز گذشته آرامش کامل در استان حما برقرار شده است. حما در روزهای اخیر شاهد عملیات رعب و وحشت و کشتار از سوی گروهکهای تروریستی بود که تحت پوشش تظاهرات مسالمت آمیز به فعالیتهای خود دست می زدند.



تصاویری از حما پس از ناآرامیها

جنایات هولناک تروریستها در حماه

این خبرگزاری در ادامه تاکید کرد: این گروهکهای مسلح به دور از مبانی انسانی و اخلاقی دست به ارتکاب جنایاتی زدند که از اذهان مردم حما به سادگی محو نمی شود.

انداختن اجساد شهدا در رودخانه "العاصی"، غارت و تخریب اموال عمومی، اشغال اماکن دولتی و ایجاد مشکل در برابر انجام امور روزمره مردم فعالیتهایی بود که گروهکهای تروریستی در روزهای اخیر در حما انجام می دادند که البته با دخالت ارتش تمامی این اقدامات متوقف شده و آرامش به شهر بازگشته است.

بنابراین گزارش، مردم حما پس از بازگشت امنیت به این استان بسیار خرسند بوده و فعالیتهای طبیعی روزمره خود را از سر گرفته اند، اما همچنان خاطراتی تلخ از روزهای رعب آور شهرشان در سینه دارند.

قدردانی مردم استان ادلب از ارتش

به گزارش خبرگزاری سوریه(سانا)، مردم استان "ادلب" نیز از عملیات اخیر یگانهای ارتش سوریه در راستای برقراری امنیت در این استان و مقابله با گروهکهای مسلح تروریستی تقدیر کردند.



گفتگوی مردم شهر ادلب با تلویزیون سوریه

مردم این استان در گفتگو با تلویزیون سوریه تاکید کردند: ما از ارتش که در جهت بازگرداندن امنیت تلاش کرد و به خوبی ماموریتها را به انجام رساند، تشکر می کنیم.



بازاری در ادلب سوریه

خاطرنشان می شود ادلب نیز همچون حما از استانهای ناآرام هفته های گذشته در سوریه بود که این روزها امنیت در آن برقرار شده است.

تشییع پیکر نظامیان ارتش

روز گذشته مراسم تشییع پیکر سه نفر از نظامیان ارتش سوریه که در مناطق ناآرام حومه دمشق، حمص و دیرالزور کشته شده بودند، انجام شد.



مراسم تشییع پیکر سه نظامی سوری

"احمد خضر البدر"، "احمد محمد البدر" و "سلیمان بسام المرعی" سه نظامی سوری بودند که اخیرا به دست گروهکهای مسلح کشته شده بودند.

اعترافات جدید عوامل تروریستی و شکنجه نظامیان سوری

منابع دولتی سوریه در گزارشی از بازداشت دو فرد وابسته به گروهکهای تروریستی که از لبنان به سوریه سلاح وارد می کردند، خبر دادند.



دو نظامی سوری رها شده از دست تروریستها

این افراد اعتراف کرده اند که از برخی مناطق مرزی لبنان محموله های سلاح را تحویل می گرفته و وارد "بانیاس" در راضی سوریه می کردند. خاطرنشان می شود برخی منابع فعالیت جریان 14 مارس (وابسته به سعد حریری) را که دشمنی دیرینه ای با نظام اسد دارد در انتقال محموله های سلاح برای گروهکهای مسلح بی تاثیر نمی دانند.

از سوی دیگر، دو نفر از نظامیان سوریه که اخیرا توسط گروهکهای تروریستی، دستگیر شده بودند اعلام کردند: گروهکهای مسلح به شدت آنها را شکنجه می داده اند.

این دو نظامی سوریه در پی عملیات ارتش سوریه در شهر حما توانسته بودند از چنگ عوامل مسلح فرار کنند، اما همچنان آثار شکنجه روی بدن آنها نمایان است.



آخرین مواضع سیاسی مخالفان اسد؛ تمجید از مواضع شاه عربستان



"محمد رحال" رئیس شورای هماهنگی مخالفان سوریه در گفتگو با الشرق الاوسط مدعی شد: انتفاضه در سوریه به زودی وارد مرحله نافرمانی مدنی می شود.

وی همچنین از اظهارات اخیر "ملک عبدالله" پادشاه عربستان در قبال تحولات سوریه تمجید کرد.

"شلال کدو" از مخالفان کُرد سوری در گفتگو با الرای کویت اظهار داشت: نظام دمشق در حال حاضر به کردها آسیبی نمی رساند که این مسئله دلایل متعددی دارد. از جمله این دلایل نگرانی نظام از قشر بزرگ کردها است که شامل سه میلیون نفر می شود.

وی افزود: اعتراضات کردها تنها در شهر قامشلی خلاصه نمی شود البته این شهر از شهرهای اصلی کردنشین سوریه به شمار می رود که نیم میلیون نفر از اتباع کرد در آن ساکن هستند.

خاطرنشان می شود در ساعات اخیر شبکه های العربیه و الجزیره نیز که همواره اخبار ساختگی تحت عنوان فوری از درگیری و ناآرامی در سوریه پخش می کردند، تا کنون هیچ گونه اخباری در این زمینه منتشر نکرده اند و همچنان به سانسور خبرهای مربوط به تحرکات گروههای تروریستی و مورد حمایت غرب و برخی کشورهای عربی ادامه می دهند.