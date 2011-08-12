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۲۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

اختصاصی مهر/

ارکستر سمفونیک رودکی تعطیل شد

ارکستر سمفونیک رودکی تعطیل شد

ارکستر سمفونیک رودکی که نخستین کنسرت آن اوایل تیرماه در تالار رودکی به روی صحنه رفت به علت مسائل و مشکلات مالی تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر انتشار این خبر تلخ در حالی صورت می گیرد که نخستین و آخرین اجرای رسمی ارکستر سمفونیک رودکی با حضور حمید شاه آبادی معاون هنری ،محمد میرزمانی مدیرکل جدید دفتر موسیقی وزارت ارشاد و برخی از اهالی موسیقی ماه گذشته در تالار وحدت به روی صحنه رفت. 

معاون هنری وزارت ارشاد در همان برنامه برای تبریک تشکیل این ارکستر پشت تریبون قرار گرفت و گفت : اسباب خرسندی است که بخش جدیدی به مجموع فعالیت های هنر موسیقی افزوده شده است و جا دارد از همه عزیزانی که برای تشکیل این ارکستر همت کرده اند مراتب سپاس را به جا آورم .

علی رغم تبریک و ابراز خرسندی معاونت هنری ارشاد که طبیعتا نوعی حمایت نیز در آن مستتر است گفته شده که فعالیت این ارکستر که به همت بنیاد رودکی در اوایل سال جاری تشکیل شده بود تا برطرف شدن مشکلات مالی متوقف شده است.

کد مطلب 1381371

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