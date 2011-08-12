به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افطاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به مناسبت روز خبرنگار با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونان وی، مدیران بخشهای مختلف اقتصادی و اصحاب رسانه در محل باشگاه دارایی برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی این مراسم از نزدیک با خبرنگاران رسانه های مختلف کشور دیدار و گفتگو کرد. حسینی با اشاره به جایگاه و نقش رسانه ها در انعکاس اخبار و فرهنگ سازی در کشور، خبرنگاران فعال در رسانه های مختلف کشور را همکار خواند و گفت: رسانه ها در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نقش بسزایی دارند.

معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از نزدیک پیرامون مسائل مختلف اقتصادی کشور به سئوالات متعدد خبرنگاران پاسخ دادند.