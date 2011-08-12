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۲۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

90 درصد زغال‌سنگ مصرفی کشور از داخل تامین می‌شود

سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد: حدود 90 درصد زغال‌سنگ مصرفی کشور از داخل تامین می‌شود و واردات تنها حدود 10 درصد نیاز را تامین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمسعود سمیعی‌نژاد گفت: زغال‌سنگ تولید داخل از کیفیت بالایی برخوردار است، اما به‌منظور بهره‌وری کوره‌های کک‌سازی معمولا با ترکیب بین 10 تا 15 درصدی از زغال‌های وارداتی استفاده می‌شود.

وی افزود: درگذشته 60 درصد نیاز کشور از زغال‌سنگ خارجی تامین می‌شد، اما با استفاده از تکنولوژی‌های جدید در کنسانتره و تغلیظ، بهره‌وری تولیدات داخلی افزایش یافته و روز به‌روز به سمتی می‌رویم که از زغال‌سنگ داخلی بیشتر استفاده کنیم.
 
سمیعی‌نژاد درباره دپوی زغال‌سنگ نیز اظهار داشت: با توجه به راه‌اندازی پروژه کک‌سازی ذوب‌آهن اصفهان تا پایان امسال و همچنین طرح‌های توسعه کک‌سازی توسط بخش خصوصی در آینده نزدیک باید بدنبال تولید بیشتر زغال‌سنگ در کشور باشیم.
کد مطلب 1381378

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