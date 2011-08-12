به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز شورشها در خیابانهای لندن، ادامه پیدا کردن نا آرامی ها در خاورمیانه و خارج از کنترل شدن بحران اقتصادی در جهان، کمی دورتر از زمین، در فاصله 149 میلیون و 500 هزار کیلومتری، خورشید پر هیاهو به زمینی ها می گوید: اهمیتی ندارد که زمین تا چه اندازه پر هرج و مرج باشد، زیرا این توپ بزرگ پلاسمایی و داغ می تواند با یک حرکت همه رویدادهای زمینی را بی اهمیت و ساده جلوه دهد.

در اوایل بامداد روز 9 آگوست 2011 شعله خورشیدی بسیار قدرتمندی از کلاس X از سطح خورشید فوران کرد و نمایشی دیدنی را برای رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا فراهم کرد.

موقعیت شعله X7 بر روی خورشید، جایی که حرارت در آن به میلیونها درجه کلوین می رسد

همانطور که در عکسهای این رصد خانه خورشیدی دیده می شود، شعله از کناری ترین بخش خورشید زبانه کشیده و در مسیری خلاف جهت زمین فوران کرده است.

در این تصویر با استفاده از فیلترهای حساس به حرارت بالاترین درجه حرارت در زمان فوران شعله آشکار شده است

شعله خورشیدی X7 از منطقه فعال لکه خورشیدی 1263 به وجود آمده است. شعله های نوع X قدرتمند ترین دسته بندی از شعله های خورشیدی هستند و پس از آن نوع M و سپس نوع C برای دسته بندی شعله های متوسط و ضعیف استفاده می شوند. اتمسفر زمین طی روزهای گذشته تحت تاثیر تعدادی از شعله های نوع M و نوع C از سوی لکه های 1263 و 1261 قرار گرفته است که در پی آنها مرکز اتمسفری و اقیانوس شناسی آمریکا به متصدیان ماهواره ها و شرکتهای برق در سرتاسر جهان هشدار داد.

با وجود فوران شعله خورشیدی نوع X ، قرار نیست سیاره زمین با بحران بزرگی مواجه شود. به گفته محققان احتمال ضعیفی وجود دارد که در پی این شعله خورشیدی قدرتمند توفان پروتونی ایجاد شود که می تواند منجر به تخریب ماهواره ها شود. همچنین گزارشهایی درباره تاثیر گذاری تشعشعات پرتو ایکس ناشی از این شعله در شکل گیری فرایند یونیزه شدن در لایه یونوسفیر زمین ارائه شده اند، پدیده ای که می تواند ارسال و دریافت امواج رادیویی HF و VLF را مختل کند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، شعله خورشیدی جدید قدرتمند ترین شعله خورشیدی توصیف شده است که طی چهار سال گذشته یعنی زمان آغاز فعالیتهای خورشیدی از خورشید زبانه کشیده است. انتظار می رود نقطه اوج فعالیت خورشید در سال 2013 باشد و دوره 11 ساله فعالیت خورشیدی در حدود سال 2020 به پایان برسد.