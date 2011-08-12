کشف نفوذپذیری سیستم عاملهای موبایل توسط یک دختر بچه 10ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، امنیت انفورماتیک امروز به بازی سرگرم کننده نوجوانان و کودکان تبدیل شده است. به همین منظور در کنفرانس DefCon که همه ساله در لاس وگاس برگزار می شود بخش ویژه ای به کودکان اختصاص یافته است.

در دوره DefCon Kids 2011 هکرهای کودک و نوجوان همانند سالهای گذشته گردهم آمدند تا آخرین دستاوردهای خود را در خصوص امنیت انفورماتیکی ارائه کنند. در این میان دختر بچه 10 ساله کالیفرنیایی با اسم مستعار CyFi یک نفوذپذیری را در داخل سکوهای موبایل iOS و آندروئید نشان داد.

این دختر 10 ساله در ساعاتی که با تلفن همراه هوشمند خود مشغول بازی بود کشف کرد که بسیاری از این بازیها با یک بهره برداری ساده نفوذپذیر هستند.

براساس گزارش وب نیوز، این کودک هکر بر روی سرویس "بازیهای اجتماعی" سیستم عاملهای iOS اپل و آندورئید گوگل دریافت که بازی ویدیویی FarmVille بسیار نفوذپذیر است. این کودک هکر کشف کرد که با تغییر ساعت تلفن همراه هوشمند و یا تبلت می توان یک حفره نفوذپذیر را در بازی ویدیویی به وجود آورد.

وی که برای فرارسیدن زمان چیدن محصولات در این بازی مدت طولانی را منتظر مانده بود تصمیم گرفت راههایی را برای افزایش سرعت فرایند خرمن چینی پیدا کند. بنابراین شروع به تغییر دادن ساعت دستگاه کرد و متوجه شد که با تغییر ساعت می توان به راحتی در این بازی نفوذ کرد و زمان بازی را سرعت بخشید.

کشف این مشکل می تواند به شرکتهای توسعه دهنده برنامه های جانبی و بازیهای ویدیویی بر پایه سیستم عاملهای اپل و گوگل در ارتقای ایمنی این سیستمها کمک کند.

وی برای اینکه بتواند این دستکاری را در ساعت دستگاه انجام دهد، اتصال "وای- فای" را قطع کرد. بنابراین در شرایطی که به نظر می رسد بعضی از این مشکلات با استفاده از اتصال "وای- فای" حل شوند CyFi نشان داد که چگونه می توان با غیرفعال کردن "وای- فای" به راحتی از موانع حفاظتی عبور کرد. کارشناسان امنیت انفورماتیک این حفره را تائید کردند.