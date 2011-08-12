به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ثقفی در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن را در اختیار خبرگزاری قرار داده نوشت: اعضای محترم شورای مرکزی اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران: با سلام/ امام حسین علیه السلام می‌فرماید: اگر دین ندارید، آزاده باشید

آزادی هرگز شایعه‌ای نیست که تکذیب شود و هدف والایی است که عروج انسان را رقم می زند. به طور حتم آزادگی زیر مجموعه اخلاق است. هدف متعالی سینما نمایاندن اخلاقیات در چهار چوب هنر است و بدون شک اخلاق مدار بودن مهمترین رسالت صنفهای وابسته به سینماست.

پس روشن است که فقر اخلاقی و جمود ذهنی سینمای ما ریشه در کجا دارد.زندگی اجتماعی بدون اخلاق محال است، اما نمی‌توان چیزی را که مطابق عادت است اخلاق نامید و چیزی که خلاف آن بود، ضد اخلاق دانست. هنرمند خلاق سازنده فرداست و مسئولیت او در این است: شناختن رسالت خویش.اخلاق گرا بودن سینماگر، سینمایی درست و ناب را رقم می‌زند.

زمانی احساس می کردم که مسئولیتی بر عهده دارم تا مردم سرزمینم هر چیزی را به نام فیلم بر روی پرده سینما نبینند. پس حرکت بنیادین را در فعالیت‌های صنفی دیدم تا شاید به همراه دوستانم بتوانم باغ سرما زده سینما را هرس کنم. در سینما دو عنصر مخرب وجود دارد، که اولینش سرمایه نادرست است و دومی جهل.

سرمایه نادرست هر وسیله‌‌ای را به مثابه امکان بیشتر برای سود بیشتر مصادره می‌کند و ذوق و فرهنگ را در سطحی از آسان پذیری و ابتذال قرار می‌دهد که دم به دم در باتلاق جهل و ابتذال فرو می رود. کار تو زمانی سخت می‌شود که کمر به قتل این دو ببندی و داد خواهی اخلاق کنی، در حالی که نمود بی‌اخلاقی برخی از هم صنفانت را نظاره‌گری و مشکل‌تر هنگامی است که آنها به دنبال منفعت خویشند و تبعیض و خود محوری اولین دغدغه شان است.

پس حضور تو یکدستی جمع را بر هم می‌زند. من رفتن را به منافع فردی ام ترجیح می‌دهم و استعفای خود را از شورای مرکزی اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران به دلیل برخی نگاههای ناعادلانه به سینما و سایر صنوف و همکاران اعلام می‌کنم.

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود/ زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است/ مگر تعلق خاطر به ماه رخسار/ که خاطر از همه غم‌ها به مهر او شاد است/ و من الله التوفیق/ علی‌اکبر ثقفی 21/5/90