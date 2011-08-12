به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالیپور شامگاه پنجشنبه در همایش نقش اصناف در بهبود فضای کسب و کار در قم که با حضور نمایندان قم و رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار و جمعی از مدیران قم در مجتمع اداری اصناف قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: اصناف استان قم امروز در طلیعه تشکیل وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت گرد هم آمدند تا طرح جدیدی برای ادامه کار و تولید خود داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها عنوان کرد: در روند اجرایی این طرح تنها استانی که جلسات روزانهای در این زمینه برگزار کرده و تاکنون نیز این جلسات به صورت هفتگی دنبال میشود قم است.
رئیس سازمان بازرگانی قم افزود: واحدهای صنفی استان قم در اجرای طرح هدفمندی یارانهها از معدود استانهایی بودند که در امر تامین کامل مواد اولیه، قیمت گذاری و نظارت مشکل چندانی نداشته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۷ واحد صنفی توزیعی و ۲۵ واحد صنفی تولیدی در استان قم مشغول به فعالیت میباشد اظهار داشت: این اصناف در مجموع ۲۸ هزار نفر را در استان سازماندهی میکنند که بیش از ۵۱ هزار نفر از شاغلین را تحت پوشش خود قرار داده است.
اصناف قم جمعیت ۲۵۰ هزار نفری را تحت پوشش دارند
عالیپور گفت: اگر هر خانواده را سه نفر در نظر بگیریم این تعداد جمعیت به ۱۵۰ هزار نفر افزایش مییابد که اگر بافندگان فرش را نیز به حساب آوریم باید گفت اصناف استان قم جمعیت ۲۵۰ هزار نفری را تحت پوشش دارند.
وی با بیان اینکه اصناف قدمتی قدیمی دارند و از زمان انقلاب و جنگ تحمیلی بیش از یکهزار شهید را تقدیم کشور کرده است افزود: بر اساس آمار یک ششم شهدای استان قم از قشر اصناف میباشند.
جدیت اصناف به ادامه تحصیل
رئیس سازمان بازرگانی قم در ادامه با بیان اینکه اصناف علاوه بر فعالیتهای صنفی خود در امر تحصیل نیز جدیت دارند اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲۰ عضو اتحادیههای صنفی دارای مدرک لیسانس، ارشد و دکترا و ۸ نفر نیز عضو هیئت علمی هستند.
وی در پایان تاکید کرد: اصناف استان قم همواره در کنار مسئولان نظام خواهند بود تا در این راستا به زائران و مجاوران کریمه اهل بیت فاطمه معصومه(س) خدمتی کرده باشند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم گفت: اصناف استان در اجرای طرح هدفمندی یارانهها در امر تامین کامل مواد اولیه، قیمت گذاری و نظارت تاکنون مشکل چندانی نداشتهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالیپور شامگاه پنجشنبه در همایش نقش اصناف در بهبود فضای کسب و کار در قم که با حضور نمایندان قم و رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار و جمعی از مدیران قم در مجتمع اداری اصناف قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: اصناف استان قم امروز در طلیعه تشکیل وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت گرد هم آمدند تا طرح جدیدی برای ادامه کار و تولید خود داشته باشند.
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