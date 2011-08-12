به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان تیم فوتبال آرسنال با انعقاد قراردادی 5 ساله به ارزش 31 میلیون پوند به باشگاه دوران کودکی خود پیوست و حتی قرار است تیم بارسلونا را در دیدار رفت سوپرجام فوتبال اسپانیا مقابل رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو همراهی کند.

در حالی که باشگاه لندنی از هرگونه اظهار نظر قطعی در خصوص انعقاد قرارداد کاپیتان خود با بارسا خودداری می کند، بازیکنان باشگاه اسپانیایی بر روی توییتر خود به فابرگاس خوشامد گفته اند. جرارد پیکه نوشت که "او سرانجام اینجاست" و کارلس پویول نوشته که "به خانه خوش آمدی و ما خوشحالیم از اینکه تو را اینجا داریم."

ویکتور والدس هم در گفتگو با آ اس اظهار داشت: اگرچه این قرارداد قطعی نیست اما بزودی خبر پیوستن او به تیم ما را خواهید شنید. من به شما قول می دهم که فابرگاس به ما خواهد پیوست.