به گزارش خبرگزاری مهر، امیرخوراکیان که پنجشنبه شب درباره ماه مبارک رمضان و ظرفیت های فرهنگی هنری موجود سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت: سرجمع بودجه ای که نهادهای فرهنگی صرف می کنند، رقم قابل توجهی است و البته کارهای موثری هم در این باره صورت می گیرد اما فاصله با وضع مطلوب به سبب ناهماهنگی این دستگاه هاست چرا که هدف ها معمولا چندین دسته است که طبیعتا نمی توان به همه نیازها پاسخ داد و اگر این قرارگاه فرهنگی وجود داشته باشد، هدف گذاری ها منسجم تر و اولویت بندی می شود.



خوراکیان خاطرنشان کرد: رهبرمعظم انقلاب در سخنان اخیرشان که به بررسی نقاط ضعف دستگاه های اجرایی پرداختند، مسائل فرهنگی را به ویژه در خصوص جوانان مورد تاکید قرار دادند که به نظر می رسد اگر هماهنگی دستگاه های فرهنگی در این میان وجود داشته باشد، این دغدغه ها به حداقل می رسد.



وی در خصوص عملکرد فرهنگسراها به ویژه در ماه رمضان خاطرنشان کرد: اجرای برنامه های متنوع از حرکت کاروان های استقبال از این ماه در سطح شهر تا ویژه برنامه های 23گانه بوستان ها و مواردی از این دست با 3رویکرد رحمت، برکت و مغفرت برنامه ریزی و اجرا می شوند تا هم مسئله مبارک بودن این ماه مورد توجه قرار گیرد و هم فرصت استفاده خانواده ها در کنار هم از برنامه های شاد و در عین حال معنوی فراهم گردد.



وی افزود: نباید خود را محدود به چهارچوب فرهنگسرا کنیم و فضاهای عمومی به ویژه بوستان ها که مخاطب آنها خانواده ها هستند را فراموش کنیم. فرهنگسراها قرار است مسئله آموزش را به ویژه در بحث آموزش شهروندی، جدی تر دنبال کنند.

خوراکیان ادامه داد: به دنبال این هستیم که فرهنگسراها جمعه ها باز باشند چرا که سابق بر این با تعطیلی فرهنگسراها در روزهای جمعه، عملا وقتی مخاطب فرصت دارد تا خدمات فرهنگی دریافت کند، این امکان وجود نداشته و تجربه تابستان امسال و ماه مبارک رمضان نشان داد که می توان و باید در وقت فراغت خانواده ها به آن ها فرصت استفاده از اماکن فرهنگی را داد.



وی در خصوص بحث آموزش نیز گفت: اقدام بی نظیری در سازمان صورت گرفته و آن رسیدن به 800 رشته و زیر شاخه آموزشی است که با مطالعه فراوان و همفکری صاحب نظران دانشگاهی تدارک دیده شده و از مهرماه در مراکز فرهنگی هنری عرضه می شود.



خوراکیان تصریح کرد: تاکید شهردار تهران بر این است که شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود و برای انجام امور عمرانی و شهری، نیاز به اعتلای فرهنگ شهروندی است که با توجه به مقوله آموزش، می توان به این هدف جامه عمل پوشاند.