اصلاح نورپردازی در بناهای تاریخی اصفهان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کریم داوودی با اعلام این مطلب افزود: به منظور زیباسازی سطح شهر اصفهان، بناهای تاریخی و قدیمی سطح شهر باید به شکل علمی و تخصصی نورپردازی شود.
وی با اشاره به تشکیل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اظهار داشت: با تشکیل این سازمان، شورای شهر انتظار دارد تحول چشمگیری در زیباسازی شهر متناسب با معماری و فرهنگ این کلانشهر ایجاد شود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به پیشنهادهای اعضای شورا در خصوص زیباسازی شهر تصریح کرد: برنامهریزی مناسب در خصوص نورپردازی بناهای قدیمی و تاریخی شهر به صورت علمی و تخصصی صورت گیرد.
وی با تاکید بر اجرای آبنماهای محلهای اضافه کرد: برنامهریزی به منظور ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، رنگآمیزی دیوارهای قدیمی و شعارهای نوشته شده بر روی برخی دیوارها و ایجاد منظرههای سه بعدی میتواند در زیباسازی شهر تاثیر بسزایی داشته باشد.
داوودی با بیان اینکه لازم است طرحهای زیباسازی روی بدنه پلها، زیرگذرها و تونلها ارائه شود، ادامه داد: فضای سبز مقطعی و جعبههای گل باید به شکل انبوه در فضاهای شهری، مراکز مختلف و جاذبههای شهر اصفهان ایجاد شود.
وی تاکید کرد: به منظور زیباسازی محلات بهتر است در هر منطقه مسئول زیباسازی انتخاب شود تا بتواند به این خصوص بیشتر بپردازد.
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