به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که نتایج یافته های خود را در کنگره سالانه انجمن روانشناسی آمریکا ارائه کردند دریافتند که استفاده بی رویه از فیس بوک منجر به اختلالات روانی حادی در بین نوجوانان می شود که از جمله آنها می توان به اضطراب، اختلال در خواب و حتی اختلالات روان تنی اشاره کرد.

در بیشتر این موارد، اختلالات روانی به پرخاشگری، خودشیفتگی و در نهایت، انزوا منجر می شوند.

این دانشمندان آسیبهای ناشی از استفاده بی رویه از فیس بوک را بدین شرح طبقه بندی کردند:

1- توسعه خودشیفتگی در بین نوجوانانی که اغلب از فیس بوک استفاده می کنند. همچنین در این نوجوانان اختلالات روانی دیگری شامل رفتارهای ضد اجتماعی، شیدایی و گرایش به پرخاشگری دیده می شود.

2- افزایش تعداد غیبتهای از مدرسه و احتمال معده درد، مشکلات خواب، اضطراب و افسردگی در نوجوانانی که به صورت روزانه از فناوریهایی چون بازیهای ویدیویی و فیس بوک استفاده بی رویه می کنند.

3- کاهش نمرات در مدارس راهنمایی، دبیرستان و کالج در بین دانش آموزانی که حداکثر یکبار در یک دوره 15 دقیقه ای این تحقیق، وارد فیس بوک شدند.

براساس این تحقیقات، دانشمندان آمریکایی نوجوانان را از ورود زیاد به فیس بوک برحذر داشتند.