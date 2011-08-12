به گزارش خبرگزاری مهر، فرانسیس بیکن یکی از فیلسوفان و متفکران مهم اوایل دوران مدرن است. ایده و طرح او با عنوان اصلاح علمی نقش مهمی در به وجود آمدن علوم جدید داشته است. از اینرو او را پدر علوم جدید می‌نامند.

این همایش به مناسبت چهارصد و پنجاهمین سالگرد تولد این فیلسوف انگلیسی برگزار می‌شود. در این همایش علاوه بر آرای بیکن به بررسی آرای ویلیام گولدینگ نیز پرداخته خواهد شد.

ویلیام جرالد گلدینگ (خالق سالار مگسها) نویسنده بریتانیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات در 1983 بود.

این دو اندیشمند به لحاظ زمانی قرابتی با هم ندارند و در حدود چهار سده با یکدیگر اختلاف زمانی دارند. آنچه که توجه به آرای آنها را مورد توجه قرار داده توجه و اهتمام آنها به موضوع یوتوپیا و ضدیوتوپیا(دیستوپیا) است.

بیکن از نخستین فیلسوفان اروپایی بود که در مقام هستی شناسی در برابر افلاطون و ارسطو ایستاد و رویکردی تازه در منطق و روش شناسی شناخت هستی به وجود آورد که در مقابل منطق ارسطویی قرار داشت.

بیکن در اثر شناخته شده خود به نام "ارغنون نوین" به نقد نظامهای کهنه و پوسیده تفکر فلسفی-علمی در سده‌های میانه پرداخت.