به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی کشاورز دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی است و پیش از این مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای هنری و سرپرست دبیرخانه کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است .

تا قبل از این حکم، حامد یاری در مقام مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی فعالیت می‌کرد که خبر ارسالی از روابط عمومی کتابخانه مجلس تنها به حکم انتصاب کشاورز اشاره داشته و درباره مدیر پیشین هیچ توضیحی نمی‌دهد.

اسحاق صلاحی چندی پیش در گفتگو با یکی از رسانه‌های رسمی کشور گفته بود که مدیری را عزل نکرده و اگر کاری اقتضاء کند که شخصی با اهداف و برنامه‌های این سازمان خود را وقف ندهد ناچار به جابه‌جایی آن خواهد بود. وی همچنین بازنشستگی را دلیل دیگری برای تغییرات مدیریتی در این سازمان دانسته بود.