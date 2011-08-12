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۲۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

الهلال عربستان هافبک تیم ملی کامرون را جذب کرد

الهلال عربستان هافبک تیم ملی کامرون را جذب کرد

باشگاه الهلال عربستان "آشیلی امانا" هافبک تیم ملی فوتبال کامرون را برای چهار سال از رئال بتیس اسپانیا به ریاض آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، "عبدالرحمن بن مسعود" ولیعهد عربستان و رئیس باشگاه الهلال خبر عقد قرارداد با "امانا" در پاریس را اعلام کرد. این ملی پوش کامرونی 29 سال سن دارد و در سال 2008 به باشگاه رئال بتیس رفته است. او پیش از آن در باشگاه تولوز فرانسه بازی می کرد.

امانا در جام‌های جهانی 2006 و 2010، جام ملت‌های آفریقا در سال 2008 و جام کنفدراسیون‌های سال 2003 برای تیم ملی کامرون بازی کرده است. امانا طی 1999 تا 2000 هم برای والنسیا بازی کرده است. او در 38 بازی ملی خود شش گل زده است.

کد مطلب 1381476

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