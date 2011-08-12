انگیزه زیادی برای پیراهن تیم ملی دارم/ قبول ندارم بهترین بازیکن بودم

ابراهیم میرزاپور ضمن بیان مطالب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان ما در این بازی بویژه در نیمه دوم عملکرد بهتری نسبت به تیم پرسپولیس داشتند. بازی سختی را مقابل پرسپولیس در آزادی با حضور 70هزار هوادار این تیم انجام دادیم اما معتقدم که در پایان تیم شهرداری مستحق سه امتیاز بود.

میرزاپور در خصوص اینکه چرا تیم شهرداری در این دیدار بسته بازی می کرد و چشم به ضد حملات دوخته بود گفت: به نظر من استفاده از تاکتیک ضد حمله مقابل پرسپولیس در آزادی یک روش منطقی بود که بازیکنان ما این تاکتیک را خیلی خوب انجام دادند. آنها خیلی سریع از وضعیت دفاعی در آمده و در حالت حمله قرارمی‌گرفتند و همه دیدند که حتی می‌توانستیم گلهای بیشتری نیز بزنیم.

وی افزود: به هیچ عنوان قبول ندارم که بهترین بازیکن شهرداری من بودم بلکه در مقابل پرسپولیس انگیزه زیادی داشتم و می خواهم با انجام بازی های خوب به روزهای گذشته خود برگردم و جایگاه خود را در تیم ملی بدست آورم. بازیکنان ما وظایف خود را درون زمین به خوبی انجام دادند و همه به یک اندازه در کسب این پیروزی سهیم هستند.

دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و شهرداری تبریز از یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر پنجشنبه با برتری 2 بر یک شهرداری به پایان رسید.