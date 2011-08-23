لحظه شماری برای رمضانی دیگر و دیداری تازه با رهبر معظم انقلاب

محمدرضا کاشفی در گفتگو با خبرنگار مهر در پی دیدار اخیر دانشجویان با مقام معظم رهبری گفت: "در تنهایی خود نیز نقدهایم را با همان کیفیت و شدتی که محضر حضرت آقا عنوان کردم مطرح میکردم و نه بیشتر. این ناشی از فضایی است که رهبری فرزانه انقلاب ایجاد کردهاند که دانشجو در این فضا میتواند به راحتی حرفش را بزند. مقام معظم رهبری آن قدر فضا را باز گذاشتهاند که دانشجویان در دیدار با ایشان هر چه که مدنظرشان است را سوال میکنند. رهبری فرزانه انقلاب فضایی را بوجود آوردهاند تا دانشجویان همه سوالهایشان را با ادبیات خودشان مطرح کنند."
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی درباره حال و هوایی که معمولاً پس از دیدار با مقام معظم رهبری بر دانشجویان حاضر در این دیدار حادث میشود، گفت: "یک روز که از دیدار دانشجویان با رهبری فرزانه انقلاب در ماه مبارک رمضان میگذرد دوباره لحظهشماریها آغاز میشود تا ماه مبارک رمضان سال آینده فرا رسد و دانشجویان در دیداری که مخصوص خود دانشجویان است با حضرت آقا دیدار داشته باشند."
کاشفی افزود: "رهبری معظم انقلاب بیش از 2 ساعت حرفهای دانشجویان را میشنوند. این سیره رهبری فرزانه انقلاب میتواند سرمشقی برای سایر مسئولین کشور باشد."
وی افزود: "احساس میکنم دیدارهای دانشجویان با حضرت آقا در ماه مبارک رمضان سال به سال بهتر و متن سخنرانیها و نظرات تشکلهای دانشجویی سال به سال پختهتر میشود."
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