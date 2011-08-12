بیانات رهبری راهگشای مسیر همه جریانهای سیاسی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی قزوین برگزار شد، اظهارداشت: فرمایشات رهبری در جمع کارگزاران نظام اسلامی روشنگر و راهشگای مسیرهمه جریانات سیاسی است و با تاسی از آن می توان با عقلانیت حرکت کرد و درست تصمیم گرفت.

وی افزود: همه جریانات سیاسی و تشکلها، مدیران و کارگزاران نظام اسلامی باید رهنمودهای ولی فقیه را نصب العین فعالیت های خود قرار دهند ودر مسیر وحدت و انسجام و رشد و تعالی کشور گام بردارند.

ابوتربی فرد با اشاره به جنبش بیداری در کشورهای اسلامی تصریح کرد: این بیداری که از تونس و مصر آغاز شد و به کشورهای لیبی، بحرین، یمن و سایر نقاط همه کشیده شد قیام مردم علیه حاکمان ظلم و جور وابسته به غرب است که تداوم خواهد یافت.

امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: قیام مردم کشورهای منطقه بازگشت به هویت ملی و اسلامی است و با این خیزش می توان امیدوار بود که ارزشهای فراموش شده دینی و اسلامی دوباره در منطقه و جهان اسلام احیاء شود.

خطیب جمعه قزوین در خصوص سالروز پیروزی مقاومت اسلامی در 23 مرداد ماه سال 85 بر رژیم صهیونیستی هم مطالبی بیان کرد و اظهارداشت: مقاومت اسلامی در این نبرد نابرابر قدرت پوشالی رژیم اشغالگر را در هم ریخت و ظاهر فریبنده آن را در هم شکست.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در ادامه خطبه های نماز با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی گفت: آزادگان نماد پیروزی ملت ایران بر قدرتهای پوشالی و حکام استکباری هستند و یادشان در تاریخ انقلاب با افتخار ثبت و ضبط شده است.

وی در خصوص سالروز میلاد خجسته امام حسن مجتبی(ع) و سجایای اخلاقی آن امام همام هم نکاتی را یادآورشد.