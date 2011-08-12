به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تفتی شامگاه پنج شنبه در همایش نقش اصناف در بهبود فضای کسب و کار در قم، که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در مجتمع اصناف قم برگزار شد با بیان اینکه قم ارزانترین شهر کشور در زمینه عرضه کالاهای مختلف است افزود: باید به گونهای برنامهریزی کرد که همین شرایط حفظ شود.
وی گفت: استان قم در حال گذراندن مقطع تاریخی خود میباشد که این مقطع میتواند در تاریخ استان ماندگار شود.
تفتی با بیان اینکه در دولتهای نهم و هم شاهد اتفاقات خوبی در بخش اصناف بودیم افزود: در سالهای اخیر جهش محسوسی در اعتبارات، عمران وآبادانی قم صورت گرفته است که در نتیجه پیگیریها مدیران ارشد استان، نمایندگان قم در مجلس و شخص رئیس جمهور میباشد.
نارسایی قانون فعلی نظام صنفی
رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی قم در ادامه با بیان اینکه بخشی از مشکلات اصناف قم کشوری و بخشی نیز استانی است به نقص قانون نظام صنفی اشاره کرد و افزود: در سالهای ۶۸ و ۸۹ اصلاحیههایی بر این قانون زده شد و در حال حاضر نیز در حال بازنگری است که باید نارساییهایی این قانون اصلاح و مرتفع شود.
تفتی عنوان کرد: در تدوین قانون نظام صنفی باید شرایط همه استانهای کشور دیده شود و نباید تنها مشکلات پایتخت را مد نظر قرار دارد.
برخی مدیران مانع از واگذری اختیارت به اصناف هستند
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از مدیران دولتی نمیخواهند اختیارات را به اصناف واگذار کنند که در این زمینه باید اصلاحاتی رخ دهد، چرا که این امر به نفع مردم و کشور نیست افزود: تولید کننده و توزیع کننده به صورت زنجیرهای به هم مرتبطاند اما در قانون فعلی نظام صنفی توجهی به این امر نشده است.
فعالیت ۲۸ هزار واحد صنفی در قم
رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی قم با بیان اینکه در حال حاضر در استان قم ۲۸ هزار واحد صنفی وجود دارد افزود: ۵ هزار واحد بدون پروانه نیز در استان فعالیت میکنند.
وی پشنهاد کرد: شرکتها و فروشگاههایی با مشارکت خود اصناف ایجاد تا مشکل درآمدی برخی از واحدهای صنفی مرتفع شود، چرا که بسیاری از واحدها نمیتوانند خودشان را اداره کنند.
انتقاد از موازی کاری در بازرسیهای اصناف
تفتی در ادامه به بحث بازرسی از اصناف اشاره کرد وآن را مشکل کشوری دانست و افزود: امروز شاهدیم چندین دستگاه در امر نظارت دخالت میکنند از جمله بازرگانی و بیمه که باید به این امر مهم توجه داشت که آستانه صبر مردم هم حدی دارد و باید به گونهای برنامه ریزی کرد که تنها یک دستگاه مسئول بر نظارتها باشد و در این زمینه موازی کاری صورت نگیرد.
۱۵ هزار واحد صنفی در قم مجهز به کارت خوان هستند
رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی قم همچنین به داشتن صندوق مکانیزه فروش در مغازهها و فروشگاهها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۶۰ درصد از واحدهای توزیعی در حدود ۱۵ هزار واحد دارای دستگاه کارت خوان میباشند و ۱۵ درصد دیگر واحدها نیز در حال تجهیز هستند و ۱۵ درصد نیز امکان استفاده از کارت خوان را ندارد.
تفتی با بیان اینکه داشتن صندوق مکانیزه فروش برای همه کسبهها امکان پذیر نیست افزود: علیرغم تبلیغات فراوانی که دراین زمینه صورت گرفته است در حال حاضر درکشور کمتر از ۴ درصد کسبهها به این صندوق مجهز هستند چرا که بیشتر اصناف را مشمول نمیشود.
وی افزود: باید در این راستا اولویت بندی صورت گیرد و واحدهای تولید، توزیع و لوازم خانگی درمرحله اول به این صندوقهای فروش مجهز شوند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی، از قم به عنوان ارزانترین شهر کشور در زمینه عرصه کالاهای مختلف یاد و بر حفظ این شرایط تاکیدکرد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تفتی شامگاه پنج شنبه در همایش نقش اصناف در بهبود فضای کسب و کار در قم، که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در مجتمع اصناف قم برگزار شد با بیان اینکه قم ارزانترین شهر کشور در زمینه عرضه کالاهای مختلف است افزود: باید به گونهای برنامهریزی کرد که همین شرایط حفظ شود.
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