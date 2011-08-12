مدیران کم حوصله مازنی انتقادهای خبرنگاران را مچ گیری تلقی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر جمعه در مراسم تجلیل از خبرنگاران و پیشکسوتان عرصه خبر شهرستان آمل افزود: مدیران در سطوح مختلف باید فضای گفتمان و نقد رسانه ها را پذیرا باشند.

وی با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی باید خبرنگاران را درکنارخود ببیند، تصریح کرد: رسانه‌ها توانایی بیان و انتقال کاستی‌ها و نارسایی‌های جامعه را به مدیران دارند و مدیران دستگاههای اجرایی باید از این پتانسیل در جهت رفع مشکلات استفاده کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران اضافه کرد: خبرنگاری که مشکلات مردم را بیان می کند و در جهت رفع مشکلات آنان قدم برمی دارد مردم خبرنگاران را ازخودشان می دانند.

ابراهیمی، خبرنگاران را جزء شریف ترین، عزیزترین و مسئولیت پذیرترین اقشار جامعه دانست و ادامه داد: متاسفانه مسئولان و متولیان به امور خبرنگاری نتوانستند به مشکلات معیشتی خبرنگاران رسیدگی کنند که این امرخوشایند ودر شان آنان نیست.

وی با تاکید براینکه مجموعه اداری مازندران برای توسعه و پیشرفت همه جانبه استان، نیازمند نگاه عالمانه و تیزبین خبرنگاران متعهد و دلسوز است، اضافه کرد: یک نقد و بررسی به حق مشکلات و نارسایی های دستگاههای اجرایی استان تلنگری برای پیگیر شدن مدیران خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران، به نقش مهم خبرنگاران در راستای شناساندن ارزشهای انقلاب و اسلام ناب به نسل کنونی و آینده جامعه اشاره کرد و گفت: خبرنگاران به نوعی وارثان انقلاب هستند و باید با قلم و اندیشه های الهی و پاک واقعیت‌های موجود جامعه و انقلاب را به مردم بشناسانند.

ابراهیمی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم رسانه ها در شرایط حساس کنونی، زنده نگه داشتن روحیه امید و خودباوری در میان مردم است و در میدان نابرابر تهاجم و شبیخون فرهنگی که دشمن از سالهای قبل در قالب پروژه نا امیدی در میان مردم و مسئولان به راه انداخته هوشمندانه مقابله کنند.

وی اضافه کرد: خبرنگاران در برابر تهاجم نابرابر دشمن در جنگ نرم در خط مقدم این جبهه و رسالت فرهنگی قرار دارند.

در پایان این مراسم، از خانواده مرحوم تعدادی از خبرنگاران، پیشکسوتان و خبرنگاران آملی تجلیل شد.

در ابتدای آئین تجلیل از خبرنگاران آملی، از دو دختر مرحوم عباس امیری از هنرمندان آملی مشهور سینما، تئاتر و تلویزیون کشورکه در این مراسم حضور داشتند، نیز تجلیل شد.