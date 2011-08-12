اداره برق در تعویض تیر برق های بابل همکاری نمی کند

فرامرز ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باتوجه به افزایش گرما و استفاده شهروندان از وسایل سرمایشی، برق برخی از مناطق ضعیف شده است و برای تقویت آن باید اقدام جدی شود.

وی در خصوص تعویض تیربرقهای فرسوده و جابجایی تیر در مسیرهای تعریض شده گفت: در این خصوص اداره برق همکاری نمی کند و اعلام می دارد اعتبارات لازم بسیار کم است.

ابوالحسنی گفت: شرکت برق مازندران باید طرح جدی در خصوص زمینی کردن و یا حداقل کابلی کردن سیم ها را شروع کند تا شهروندان شاهد هرس شاخ و برگهای درختان به جهت جلوگیری از عدم اتفاقات ناگوار نباشند که این هرس های بی رویه به زیبایی شهر آسیب می رساند.