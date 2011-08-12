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۲۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

ابوالحسنی اعلام کرد:

اداره برق در تعویض تیر برق های بابل همکاری نمی کند

اداره برق در تعویض تیر برق های بابل همکاری نمی کند

بابل - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بابل گفت: شرکت برق مازندران در تعویض تیر برق های فرسوده بابل همکاری نمی کند.

فرامرز ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باتوجه به افزایش گرما و استفاده شهروندان از وسایل سرمایشی، برق برخی از مناطق ضعیف شده است و برای تقویت آن باید اقدام جدی شود.

وی در خصوص تعویض تیربرقهای فرسوده و جابجایی تیر در مسیرهای تعریض شده گفت: در این خصوص اداره برق همکاری نمی کند و اعلام می دارد اعتبارات لازم بسیار کم است.

ابوالحسنی گفت: شرکت برق مازندران باید طرح جدی در خصوص زمینی کردن و یا حداقل کابلی کردن سیم ها را شروع کند تا شهروندان  شاهد هرس شاخ و برگهای درختان به جهت جلوگیری از عدم اتفاقات ناگوار نباشند که این هرس های بی رویه به زیبایی شهر آسیب می رساند.

کد مطلب 1381550

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