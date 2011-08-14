دستورالعمل اجرایی خدمات عمومی مخابراتی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس استانداردهای اتحادیه جهانی مخابرات، فراهم کردن ارائه سرویس های تلفن ثابت، اینترنت با نرخ منطقی، ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت در مناطق محروم از جمله خدماتی است که در قالب طرح خدمات عمومی اجباری (USO) گنجانده شده است.

ارائه خدمات USO از مقدمات ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز محسوب می‌شود که دولت‌ها موظف هستند برای شکل‌گیری آزادسازی و خصوصی‌سازی نسبت به انجام آن اقدام کنند.



واگذاری خدمات عمومی اجباری که تاریخچه آن به سال‌های 1960 میلادی بازمی‌گردد از جمله پارامترهایی است که سازمان تجارت جهانی آن را رصد کرده و میزان پایبندی کشورها به آن را ارزیابی می‌کند.

براین اساس و با توجه به نیاز به ساختارهای اجرایی و چارچوب مقرراتی مصوب جهت اجرای طرح های مرتبط با این پروژه، پیش نویس دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل اجرائی خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فنآوری اطلاعات (USO) از طریق برون سپاری از سوی رگولاتوری در حال تدوین است.

عمده ترین موضوعات پیش نویس دستورالعمل پروژه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین ساختار اجرایی و پیشنهاد تشکیل صندوق ایجاد و توسعه USO، سرویس های الزامی و محدوده جغرافیائی و نقاط تحت پوشش ارائه خدمات، چگونگی تامین منابع مالی و مصارف مالی، نحوه انتخاب ارائه کنندگان خدمات این پروژه ، نحوه مالکیت تجهیزات و استمرار سرویس دهی، نحوه قیمتگذاری ارائه خدمات و چگونگی نظارت بر فعالیتهای مربوط به USO عنوان شده است.

برای پاسخ به موضوعات مربوط و تدوین راهکارهای قانونی اجرای پروژه فوق، مسائل مرتبط پس از مطالعات وضعیت موجود و مطالعات تطبیقی و اقدامات انجام شده در سایر کشورها، با تشکیل جلسه ای در حضور محمد کرم پور معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کارشناسان این بخش و با ارائه نقطه نظرات مربوط به این پروژه جمع بندی شد.

بزودی پس از ارائه گزارش نهائی و تکمیل ساختار اجرائی، نظام نامه مربوط برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال خواهد شد.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ارائه خدمات عمومی اجباری در مناطق محروم در جهت عمل به تکالیف خود، ابتدای امسال مناقصه ای در این زمینه برگزار کرد و ارائه خدمات عام مانند تلفن ثابت، خدمات پایه پستی و غیره در 550 روستای محروم را به شرکت "فن آوا" سپرد.