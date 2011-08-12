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۲۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

تبعات شکست مقابل شهرداری/

تمرینات پرسپولیس از روز شنبه پشت درهای بسته برگزار می‌شود

تمرینات پرسپولیس از روز شنبه پشت درهای بسته برگزار می‌شود

براساس تصمیم کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس تمرینات آماده سازی این تیم از فردا شنبه تا پیش از بازی با مس سرچشمه کرمان پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد، تمرینات سرخپوشان تا بازی برابر مس سرچشمه، بدون حضور هوادار، خبرنگار، عکاس و فیلمبردار برگزار می شود.

براساس اعلام سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان روزهای شنبه تا دوشنبه، تمرینات خود را پشت درهای بسته پیگیری می کنند. این تصمیم به دنبال شکست تیم فوتبال پرسپولیس مقابل شهرداری تبریز اتخاذ شده و ظاهرا بی ارتباط با اتفاقات و حواشی این مسابقه نیست.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز سه شنبه 25 مردادماه از ساعت 22:30 در کرمان به مصاف تیم مس سرچشمه می رود.

کد مطلب 1381568

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