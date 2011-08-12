کشاورزان ساروی به جای برنج علف برداشت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه ساری افزود: به واسطه بی توجهی مسئولان آب منطقه ای استان برای ارسال به موقع آب به اراضی خشکه زاری بخشهایی از شهرستانهای ساری و میاندرود، کار برداشت برنج در مرکز استان بی نتیجه مانده است.

وی اظهار داشت: کشاورزان استان نقش اساسی در تولید محصول سالم ایفا می کنند ولی دریغ که از حمایتهای دولتی بی بهره هستند.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برنج به رنج توسط کشاورزان زحمتکش تولید می شود، تصریح کرد: مسئولان آب منطقه ای استان باید دلیل عدم کشت برنج در بخشهای مرکزی، کلیجانرستان و میاندرود را اعلام کنند.

شجاعی در ادامه از پیگیریهای نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای اسلامی برای کمک به خسارت دیدگان ناشی از خشکسالی اخیر در اراضی کشاورزی ساری از سوی معاونت منابع انسانی رئیس جمهور خبر داد و گفت: هنوز پاسخ قطعی و التیام بخشی از این حوزه به استان برای تزریق مالی ارسال نشده است.

وی در ادامه سخنانش از نبود متولی مشخص برای اجرای طرحهای سالم سازی دریا انتقاد کرد و گفت: امیدواریم با تشکیل سازمان عمران سواحل، فعالیتهای فرهنگی تفریحی در دریا سازماندهی هدفمند شود.

وی با بیان اینکه دریای مازندران سالانه بالغ بر 400 نفر را به کام مرگ می کشاند اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال اعمال بودجه ای ثابت برای ساماندهی ساحل مازندران است.

شجاعی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز دولت را مکلف کرد از محل فروش ساختمانهای مسکونی ادارات در ساحل دریا نسبت به تخصیص بودجه به سازمان عمران سواحل اقدام کند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: به واسطه بی توجهی مسئولان کشاورزی، بسیاری از هلو برداشت شده باغداران استان روی دست کشاورزان مانده و هیچ دستگاه مسئولی حاضر به حمایت از این زحمتکشان نیست.

وی به قدمت 17 ساله کمربندی در دست ساخت شمال ساری اشاره کرد و افزود: احداث ابنیه فنی و اجرای این پروژه از پای بست دارای مشکلات فنی بوده و تردد در این جاده خطرآفرین است.

شجاعی کیاسری افزود: ساری مرکز استان مازندران از فقدان سالن همایشهای فرهنگی هنری رنج می برد که نیازمند توجه بیشتر مسئولان استان به وزرای مازنی برای توسعه ساری است.