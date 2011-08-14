انتظار 3.5میلیون نفر پشت درهای بسته کار/ توقف گزارش فصلی یکساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه آمار واقعی از بیکاران و جویندگان اشتغال از جمله آمارهای مهمی است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور تولید و در اختیار تصمیم گیران و مدیران این بخش قرار می گیرد.

اطلاع از وضعیت کارجویان، تعداد آنها، میزان توانمندی ها، سطح تحصیلات، پراکندگی جغرافیایی و اطلاعاتی از این دست لازمه یک تصمیم گیری به اصطلاح با "چشم باز" و با آینده ای روشن است که از 12ماه گذشته متوقف شده است.

یک‌سالگی توقف انتشار گزارش ماهیانه

آخرین اطلاعات و گزارشی که توسط مرکز آمار ایران برای وضعیت کارجویان و شاغلان کشور ارائه شد مربوط به فصل بهار سال 89 است و از آن به بعد هیچگونه گزارش رسمی در این زمینه منتشر نشده است.

در واقع توقف انتشار اطلاعات مربوط به بازار کار از سویی و ادعاهای مکرر دولت مبنی بر اشتغال زایی 1 میلیون و 600 و به روایت هایی تا 1 میلیون و 800 هزار نفری در سال گذشته نوعی ناهمگونی و ابهام در بازار کار کشور ایجاد کرده است.

از سویی گزارشات و اطلاعات مکرر وزارت کار سابق و دولت برای کسب موفقیت های مربوط به دستیابی استان ها به سهم تعیین شده اشتغال زایی در سال 89 از سوی مقامات مختلف دولتی از جمله استانداران و مسئولان وزارت سابق کار مطرح شد و از سویی نیز همگان در مقابل این سوال که چرا گزارشات فصلی مربوط به وضعیت کارجویان دیگر منتشر نمی شود؟ جوابی نشنیدند.

سئوال بی جواب

به عبارتی، بیشترین انتقادات مطرح شده در زمینه توقف انتشار آمارهای رسمی در مورد بیکاری طی سال گذشته متوجه مرکز آمار ایران شد به نحوی که این مرکز در کانون انتقادات مختلف از کارشناسان بازار کار و نمایندگان مجلس قرار گرفت و در خط مقدم بمباران انتقادی، هدف منتقدین قرار گرفت.

با این حال پس از گذشته فصلهای تابستان، پاییز و زمستان 89 و ادامه توقف انتشار آمارهای مربوط به بازار کار ایران این شائبه را به وجود آورد که دولت اجازه انتشار آمارها را لغو کرده است در حالی که مرکز آمار مانند گذشته در این حوزه نیز تولید آمار داشته است.

بر پایه این گزارش، تلاش و تبلیغات دولت در القاء اینکه توانسته است رکوردی در اشتغال زایی داشته باشد و توقف ارائه آمارهای فصلی در نهایت منجر به این شد که ساکنان بهارستان به این فکر بیافتند که دلیل این امر را از نمایندگان دولت بپرسند.

نمایندگان دست به کار شدند

نهایتا در فراخوانی که از وزیر کار سابق و رئیس مرکز آمار ایران در صحن علنی مجلس طی بهار سال جاری صورت گرفت نمایندگان منتقد به بیان دیدگاه های خود در زمینه نادرست بودن آمار اشتغال زایی دولت پرداختند و در پایان نیز خواستار انتشار آمارهای واقعی در این زمینه شدند.

آنها به نوعی ایجاد 1 میلیون و 600 هزار شغل را به تحقق رشد اقتصادی پیوند دادند و عدم تحقق رشد مناسب اقتصادی را دلیلی محکم بر نادرست بودن ادعای دولت دانستند. همچنین مطرح کردند که در حوزه های انتخابیه خود اثری از کاهش تعداد بیکاران نمی بینند.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز طی روزهای گذشته از وضعیت اشتغال و فرهنگ کار در کشور اظهار نگرانی کردند، گفت: پایین بودن بهره وری و نامناسب بودن تلاش های صورت گرفته در این زمینه از نگرانی هایی بود که توسط ایشان مطرح شده است.

اشتغال در سراشیبی سقوط

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: متاسفانه با تلاش های صورت گرفته هنوز تولید و اشتغال در مسیر اصلی خود قرار ندارد در غیر اینصورت می توانستیم مسائل اشتغال جوانان را حل کنیم.

دهقان کیا ادامه داد: ممکن است از سوی دولت هدفگذاری 2 میلیون و 500 هزار نفری اشتغال زایی در سال جاری هدف مناسب و بزرگی باشد اما باید گفت طرح چنین موضوعی نیازمند فراهم کردن زمینه ها و ابزار کافی است.

وی با تاکید بر اینکه با وضعیت موجود نمی توانیم به این هدف بزرگ برسیم، خاطر نشان کرد: واردات بی رویه ضربات بزرگی بر پیکره تولید داخلی وارد کرده است و امروز بسیاری از کارخانجات در تامین منابع مورد نیاز خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند.

این مقام مسئول کارگری مخفی کاری و توقف در انتشار آمارهای عملکرد اشتغال در استان های مختلف کشور را باعث به وجود آمدن شرایط تصمیم گیری نادرست در بازار کار دانست و بیان داشت: با اینکه تاکنون کارهای خوبی نیز در زمینه ایجاد اشتغال صورت گرفته است اما باید گفت هنوز هم نارسایی های فراوانی در این بخش وجود دارد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، بیان داشت: اینکه نمایندگان مجلس نتوانستند اشتغال زایی 1 میلیون و 600 هزار نفری را در بازار کار کشور ببینند برای کارگران نیز قابل مشاهده نیست و جامعه بهبود وضعیت کار را لمس نمی کند.