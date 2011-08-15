هدفمان برطرف کردن نقایص دوومیدانی است/ "وادا" از اقدامات ایران تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظمی آشتیانی سرپرست فدراسیون دوومیدانی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت ورزشکاران ملی پوش و شناخت استعدادهای جدید در این رشته گفت: مدیریت قبلی فدراسیون سیستم گلخانه ای را به خوبی هدایت کرده و ماهم همین روند را ادامه می‌دهیم و تلاش می کنیم تا ورزشکاران ملی‌پوش را حفظ کرده و زمینه ارتقاء آنها را فراهم کنیم.

وی در مورد انتقاداتی که این روزها از سوی برخی اهالی این رشته به وی نسبت داده می شود گفت: من پاسخ کسی را نمی دهم و به کارم ادامه خواهم داد. نمی‌توانیم جلوی آنها را بگیریم. ما نمی گوئیم کارمان ایراد ندارد و تلاشمان رفع نقص هاست . من خواسته ام تا کارشناسان این رشته نقدها را به من بگویند تا از آنها در جهت پیشبرد کارها استفاده کنم.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی درپاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که " چرا در مقابل این هجمه ها پاسخ نمی دهید و آنها را خنثی نمی کنید؟"، گفت: من این کار را نمی کنم و به کارم ادامه می دهم. این سیاست کاری من در این سالها بوده و همیشه ازآن جواب گرفته ام. این مسئله شاید در کوتاه مدت جواب ندهد اما در بلند مدت پاسخ مثبت دارد.

وی در ادامه در خصوص مثبت شدن تست دوپینگ چند ورزشکار و راهکار فدراسیون در مقابله با این پدیده، تصریح کرد: بنیان گذار کنترل دوپینگ در کشور فدراسیون دوومیدانی است. این کار ابتدا در زمان مدیریت نوریان رئیس فدراسیون دوومیدانی انجام شد و بعد از آن بود که بخش های نادو و وادا در ایران تشکیل شدند.

آشتیانی ادامه داد: ما خط مشی خود را از اتحادیه جهانی دوومیدانی می گیریم. در این سیستم کشورهایی در بحث دوپینگ موفق هستند که از ریشه به بحث کنترل این پدیده پرداخته اند. به همین خاطر ما در مسابقات داخلی که از ابتدای سال داشته ایم در تمام رده های سنی از 16 سال به بالا از ورزشکاران به صورت تصادفی تست گرفته ایم و حالا چند تست آن مثبت در آمده است.

وی در همین خصوص گفت: ما باید از این جا دوپینگ را کنترل کنیم. نادو و وادا و حتی فدراسیون جهانی دوومیدانی چنین روندی را مورد تقدیر قرار می دهند. ما می خواهیم ورزشکارانمان را حفظ کنیم. اگر اینجا و در این سنین روی بحث دوپینگ آنها کنترل داشته باشیم آنها را در میادین بزرگ حفظ کرده ایم. نمی خواهیم ورزشکار ملی پوش ما در یک میدان بزرگ از دست برود.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی در مورد اینکه به نظر می آید تعداد دوپینگی های این رشته بیشتر شده است، گفت: این طور نیست اگر به سایت فدراسیون جهانی دوومیدانی مراجعه کنید، می بینید که تعداد دوپینگی های ما به نسبت کشورهای دیگر کمتر است. کشوری مانند آمریکا بیش از 90 دوپینگی در یک سال گذشته داشته است. به هر حال ما تا به امروز سیستم آموزشی و کنترلی قدرتمندی را اجرا نکرده ایم اما از این پس می خواهیم در تمام رده های سنی و مسابقاتی، ورزشکاران را کنترل کنیم.

وی در ادامه در مورد اینکه " چه برنامه ای دارید تا پس از کنار رفتن قهرمانانی چون حدادی و مرادی ورزشکاران جوان بتوانند جایگزین آنها شوند؟"، گفت: ما جوانان خوبی داریم که به تازگی در میادین برون مرزی خوش درخشیده اند. سجاد هاشمی در دوهای سرعت آینده خوبی دارد و توانسته عملکرد خوبی در این مدت داشته باشد. وی یکی ازجوان ترین ورزشکاران حاضر در تاپ لیست 100 دونده برتر 400 متر دنیاست. به غیر از وی کیوان قنبرزاده جوان هم شروع خوبی داشته و هم اکنون در بازیهای دانشجویان جهان به سر می برد.

آشتیانی به نقطه ضعف و قوت های مواد دوومیدانی هم اشاره کرد و گفت: ما در پرتابها، دوهای نیمه استقامت شرایط خوبی داریم. در دوهای نیمه استقامت به تازگی اردوهای را در مجموعه آفتاب انقلاب برای ورزشکاران برپا کرده ایم تا در این بخش هم تقویت شود. اما یکی از اشکالات بزرگ ما در پرتاب نیزه است، در این رشته فقیر هستیم اما مطمئن هستم اگر خوب به آن بپردازیم استعدادهای خوبی داریم. پرش سه گام هم یکی دیگر از رشته هایی است که ما در آن ضعیف بوده ایم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص پیش بینی نتایج ورزشکاران در مسابقات جهانی و المپیک هم گفت: ما نمی توانیم از حالا پیش بینی در این مورد داشته باشیم. اما همان طور که می بینید ورزشکاری مانند حدادی کم کم به نقطه اوج خود می رسد. باید هوشیار باشیم، نمی خواهیم اشتباه چهار سال پیش را تکرار کنیم. باید ورزشکاران نقطه اوج خود را بازیهای لندن بگذارند. این کاری است که هم اکنون قهرمانان به نام دنیا انجام می دهند.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی ادامه داد: مرادی به زودی در صورت توافق با مربی الجزایری اش دور جدید تمریناتش را آغاز می کند. دنبال مربی خارجی برای پرتابها هم هستیم. در کنار آن ورزشکاران پرش ارتفاع ما این روزها شرایط خوبی دارند و پیش بینی ما در مورد مریم طوسی و شکستن رکوردها و بهبود شرایط اش درست پیش رفته است.

وی در پایان در خصوص وضعیت کسب سهمیه المپیک دوومیدانی کاران در لندن هم خاطرنشان کرد: ما تاکنون سه سهمیه قطعی در این رشته گرفته ایم. البته پرتابگران دیسک ما باید به رکورد ورودی A برسند و ما نسبت به این مسئله خوش بین هستیم. ما قول داده ایم که بتوانیم هر ماه یک سهمیه بگیریم، امیدواریم بتوانیم این هدف را محقق کنیم و تا پایان سال سهمیه های دوومیدانی را در المپیک افزایش دهیم.