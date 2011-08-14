به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، دیدار تیم‌های والیبال دانشجویان ایران و ژاپن امروز یکشنبه در سالن والیبال شهرک ورزش دانشجویان شهر شنژن برگزار شد و با برتری 3 بر 2 ایران به پایان رسید که حاشیه‌های این دیدار را در زیر می‌خوانید:

* بازیکنان تیم ایران که به دلیل تاخیر اتوبوس 30 دقیقه بیش از آغاز مسابقه لباس‌های خود را در اتوبوس عوض کردند و پس از ورود به وررزشگاه در زمین حاضر و بدن‌های خود را گرم کردند.

* شهرک ورزش دانشجویان دارای سالن‌های متعدد برای برگزاری مسابقات بسکتبال، والیبال، هندبال و زمین‌های فوتبال، والیبال ساحلی و زمین چمن فوتبال است.

* ورزشکاران ووشوکار نوجوان چینی در زمان‌های بین ست‌های مختلف این دیدار به اجرای حرکات زیبا می‌پرداختند.

* انتخاب داور روسیه‌ای برای این دیدار باعث تعجب مسئولان و تماشاگران ایرانی بود زیرا روسیه یکی از حریفان اصلی ایران در این گروه محسوب می‌شود.

* مربیان دو تیم اوکراین و روسیه در ورزشگاه حضور داشته و این دیدار را از نزدیک تماشا می‌کردند. اوکراین حریف روز سه‌شنبه تیم والیبال دانشجویان کشورمان است.

* ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، متکان معاون اداری، مالی و نیروی انسانی وزیر علوم و پورعباس رئیس دانشگاه علمی کاربردی از مسئولان حاضر در ورزشگاه هستند. ضمن اینکه حدود 50 ایرانی هم در ورزشگاه حضور داشته و تیم ایران را تشویق کردند. شعار یا علی (ع) مدد در گیم سوم که بازی گره خورده بارها توسط ایرانی‌ها طنین انداز شد.

* تعدادی از دانشجویان چینی با لباس متحد و سبز رنگ در ورزشگاه حضور دارند. ضمن اینکه چینی‌های حاضر در ورزشگاه هم تیم ایران را تشویق می‌کردند. البته بازیکنان تیم والیبال چین هم در ورزشگاه حضور دارند.