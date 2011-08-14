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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

گزارش خبرنگار مهر از چین/

حاشیه های دیدار والیبال ایران و ژاپن/ چینی‌ها به تشویق ایران پرداختند

حاشیه های دیدار والیبال ایران و ژاپن/ چینی‌ها به تشویق ایران پرداختند

دیدار تیم‌های والیبال دانشجویان ایران و ژاپن در حالی در سالن والیبال شهرک ورزش دانشجویان شهر شنژن برگزار شد که تماشاگران چینی بارها به تشویق تیم ایران پرداختند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، دیدار تیم‌های والیبال دانشجویان ایران و ژاپن امروز یکشنبه در سالن والیبال شهرک ورزش دانشجویان شهر شنژن برگزار شد و با برتری 3 بر 2 ایران به پایان رسید که حاشیه‌های این دیدار را در زیر می‌خوانید:

* بازیکنان تیم ایران که به دلیل تاخیر اتوبوس 30 دقیقه بیش از آغاز مسابقه لباس‌های خود را در اتوبوس عوض کردند و پس از ورود به وررزشگاه در زمین حاضر و بدن‌های خود را گرم کردند.

* شهرک ورزش دانشجویان دارای سالن‌های متعدد برای برگزاری مسابقات بسکتبال، والیبال، هندبال و زمین‌های فوتبال، والیبال ساحلی و زمین چمن فوتبال است.

* ورزشکاران ووشوکار نوجوان چینی در زمان‌های بین ست‌های مختلف این دیدار به اجرای حرکات زیبا می‌پرداختند.

* انتخاب داور روسیه‌ای برای این دیدار باعث تعجب مسئولان و تماشاگران ایرانی بود زیرا روسیه یکی از حریفان اصلی ایران در این گروه محسوب می‌شود.

* مربیان دو تیم اوکراین و روسیه در ورزشگاه حضور داشته و این دیدار را از نزدیک تماشا می‌کردند. اوکراین حریف روز سه‌شنبه تیم والیبال دانشجویان کشورمان است.

* ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، متکان معاون اداری، مالی و نیروی انسانی وزیر علوم و پورعباس رئیس دانشگاه علمی کاربردی از مسئولان حاضر در ورزشگاه هستند. ضمن اینکه حدود 50 ایرانی هم در ورزشگاه حضور داشته و تیم ایران را تشویق کردند. شعار یا علی (ع) مدد در گیم سوم که بازی گره خورده بارها توسط ایرانی‌ها طنین انداز شد.

* تعدادی از دانشجویان چینی با لباس متحد و سبز رنگ در ورزشگاه حضور دارند. ضمن اینکه چینی‌های حاضر در ورزشگاه هم تیم ایران را تشویق می‌کردند. البته بازیکنان تیم والیبال چین هم در ورزشگاه حضور دارند.

کد مطلب 1381689

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