به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، دیدار تیمهای والیبال دانشجویان ایران و ژاپن امروز یکشنبه در سالن والیبال شهرک ورزش دانشجویان شهر شنژن برگزار شد و با برتری 3 بر 2 ایران به پایان رسید که حاشیههای این دیدار را در زیر میخوانید:
* بازیکنان تیم ایران که به دلیل تاخیر اتوبوس 30 دقیقه بیش از آغاز مسابقه لباسهای خود را در اتوبوس عوض کردند و پس از ورود به وررزشگاه در زمین حاضر و بدنهای خود را گرم کردند.
* شهرک ورزش دانشجویان دارای سالنهای متعدد برای برگزاری مسابقات بسکتبال، والیبال، هندبال و زمینهای فوتبال، والیبال ساحلی و زمین چمن فوتبال است.
* ورزشکاران ووشوکار نوجوان چینی در زمانهای بین ستهای مختلف این دیدار به اجرای حرکات زیبا میپرداختند.
* انتخاب داور روسیهای برای این دیدار باعث تعجب مسئولان و تماشاگران ایرانی بود زیرا روسیه یکی از حریفان اصلی ایران در این گروه محسوب میشود.
* مربیان دو تیم اوکراین و روسیه در ورزشگاه حضور داشته و این دیدار را از نزدیک تماشا میکردند. اوکراین حریف روز سهشنبه تیم والیبال دانشجویان کشورمان است.
* ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، متکان معاون اداری، مالی و نیروی انسانی وزیر علوم و پورعباس رئیس دانشگاه علمی کاربردی از مسئولان حاضر در ورزشگاه هستند. ضمن اینکه حدود 50 ایرانی هم در ورزشگاه حضور داشته و تیم ایران را تشویق کردند. شعار یا علی (ع) مدد در گیم سوم که بازی گره خورده بارها توسط ایرانیها طنین انداز شد.
* تعدادی از دانشجویان چینی با لباس متحد و سبز رنگ در ورزشگاه حضور دارند. ضمن اینکه چینیهای حاضر در ورزشگاه هم تیم ایران را تشویق میکردند. البته بازیکنان تیم والیبال چین هم در ورزشگاه حضور دارند.
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