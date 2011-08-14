حضورم در "سوت پایان" فرصت آموختن بازیگری بود

به گزارش خبرنگار مهر، هستی مهدویفر بازیگر فیلم "سوت پایان" اومین همکاری خود را با نیکی کریمی پشت سرگذاشته است. وی در مجموعه تلویزیونی "جراحت" و یک فیلم سینمایی از فریال بهزاد بازی داشته است. در این گفتگو این بازیگر جوان درباره حضورش در این فیلم و همکاری با عوامل حرفهای سینما و تجربهای که از آن به عنوان کلاس درس یاد میکند، صحبت کرد.
*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگی و هنر: شما پیش از "سوت پایان" در فیلم "پرستوهای عاشق" فریال بهزاد و مجموعه تلویزیونی "جراحت" محمد مهدی عسگرپور حضور داشتید درباره ورود خود به حوزه بازیگری توضیح دهید.
- هستی مهدویفر: من اولین فیلم سینماییام "پرستوهای عاشق" بود که فکر میکنم نیمه دوم سال اکران عمومی شود. تحصیلات آکادمیک بازیگری ندارم. رشته تحصیلیام گرافیک بود. اما پدرم که البته فوت کردند بسیار علاقمند بود من در حوزه بازیگری کارم را دنبال کنم. خودم هم دوست داشتم.
هستی مهدویفر در نمایی از فیلم "سوت پایان"
از طریق دستیار خانم بهزاد که آشنایی خانوادگی با وی داشتیم به این پروژه معرفی شدم و برای نقشی که به نوعی نقش اصلی بود در این کار حضور پیدا کردم و این اولین تجربه سینمایی من محسوب میشود. حضورم در "پرستوهای عاشق" کم بود اما در یک سکانس طولانی بازی داشتم که سکانس بسیار مهمی بود.
این فیلم تجربه خوبی برایم در سینما محسوب میشود به نوعی توانستم با خانم بهزاد و آقای غلامرضا آزادی آشنا شوم. این فیلم باعث شد ترس و اضطرابی که ممکن بود برای هر بازیگری برای اولین بارجلوی دوربین به وجود آید در من از بین برود و بتوانم کارهای بعدیام را به راحتی دنبال کنم.
* برای مجموعه "جراحت" چطور انتخاب شدید؟
- من به خانم رنگرزان دستیار آقای عسگرپور در این پروژه تلویزیونی معرفی شدم. برای اولین بار که به دفتر این پروژه رفتم، با سعید نعمتالله نویسنده فیلمنامه روبرو شدم که از روی متن فیلمنامه چند خطی را برای ایشان خواندم که همان روز فیلمنامه را برای مطالعه به من دادند. بعد تست گریم و لباس شدم چندین جلسه هم دورخوانی داشتم.
در روزهای پایانی "جراحت" برای بازی در "سوت پایان" انتخاب شدم. من در "جراحت" حدود شش ماه نهایت استفاده را کردم تا بیشتر بیاموزم. حضور آقای عمرانی، تارخ، نعمتالله، عسگرپور و... خیلی به من کمک کرد و تجربه خوبی برایم بود. در "سوت پایان" از خانم نیکی کریمی هم بسیار یاد گرفتم.
* گویا خانم کریمی قبل از انتخاب شما از بازیگران دیگری هم تست گرفته بود.
- بله ایشان از چند نفر تست گرفته بود برای اولین بار برای بازی در "سوت پایان" به دفتر جهانگیر کوثری رفتم. از من تست دوربین گرفتند کمی بداهه بازی کردم و خوشبختانه خانم کریمی قبول کرد. البته در زمان دورخوانی و قبل از آن با ایشان درباره هر صحنه از فیلم ساعتها صحبت میکردیم.
* برای رسیدن به نقش ملیحه چقدر خانم کریمی به شما کمک کرد، تحقیقاتی در این ارتباط داشتید؟ داستان ملیحه و مادرش به نوعی از واقعیت سرچشمه گرفته است.
- خانم کریمی در دورخوانیها خیلی کمک کرد. من به همراه غزاله رشیدی دیگر بازیگر فیلم که نقش دوست من را داشت به موسسات مختلفی رفتیم که در آنجا دخترهایی که به نوعی آسیب دیده بودند را از نزدیک دیدیم.
حتی به دیدن افرادی رفتم که به آنها تجاوز شده بود یا بزهکار بودند و حتی خانواده هم داشتند ولی در آنجا زندگی میکردند. این افراد ویژگیهای خاصی داشتند. صحبت کردن و ارتباط گرفتن با آنها خیلی سخت بود. ولی بیشتر سعی کردم به رفتارشان به حالتهای مختلفی که دارند دقیق شوم. به اتاق آنها میرفتم و روی زندگیشان تمرکز میکردم.
البته در همان پیشتولید لباس صحنه فیلم را گرفتم. حتی زمانی که به دفتر میرفتم با همان لباسهای ملیحه حاضر میشدم. چون بیشتر بتوانم در قالب این شخصیت قرار بگیرم و از خودم دور و به او نزدیک شدم. دو هفته قبل از کلید خوردن با اینکه بیش از این به خیابانهای جنوب شهر رفته بودم اما باز هم سعی می کردم به این خیابانها بروم و ساعتها آنجا پیاده راه بروم.
* خانم کریمی چقدر به شما کمک کرد؟
- ایشان جدا از حرفه کارگردانی، بازیگر بسیار خوب و مهمی است. سر این کار استرسی نداشتم میدانستم بازیگر و کارگردانی پشت این کار است که در چند دهه در سینمای ایران فعالیت داشته و میداند از بازیگر چه میخواهد.
نمیتوانم بگویم چقدر از ایشان یاد گرفتم چون بیشتر این آموختههای من از ایشان حسی بود. خیلی به من کمک کرد بیشتر قبل از هر سکانس با هم صحبت میکردیم. حس ملیحه را در همه سکانس به خوبی به من منتقل میکردند. از اینکه توانستم در دومین حضور سینماییام با ایشان همکاری کنم بسیار خوشحالم.
سکانسی که من اعتراف میکنم ناپدریم را به قتل رساندم. برای من خیلی سخت بود. ایشان در این سکانس به خوبی همراه من بود و توانستم به راحتی در این قالب قرار بگیرم.
* شما در فیلم "سوت پایان" با عوامل حرفهای سینما تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، شهاب حسینی و ... همکاری داشتید. حضور این افراد چقدر به شما کمک کرد؟
- من مدیون تورج اصلانی هستم. ایشان با یک جمله، حسی را در من تغییر میداد. وی فرق بازی در سینما و تلویزیون را به من آموخت در برخی مواقع یک جمله از پشت دوربین زمان بازی به من میگفت که با همان یک جمله میتوانستم تا پایان سکانس کارم را به خوبی ادامه دهم. زمانی که لوکیشنها در روز تغییر میکرد در ماشین تا لوکیشن بعدی برای من توضیحاتی ارائه میکرد که خیلی با ارزش بود و برای ادامه راه کمکم میکرد.
من با شهاب حسینی بازی مشترک نداشتم ولی وقتی سکانسهایی بود که ایشان بازی داشت و من سر صحنه حاضر بودم باورتان نمیشود، با نگاه کردن به کار ایشان و بازی وی خیلی چیزها یاد میگرفتم. "سوت پایان" برایم کلاس درس بود.
* وقتی فیلمنامه را خواندید چه حسی داشتید چقدر فکر میکردید میتوانید به خوبی در نقش ملیحه ظاهر شوید؟ پیش از این فیلمی از خانم کریمی دیده بودید؟
- وقتی فیلمنامه را خواندم احساس کردم موضوع تکراری است اینکه آدمی قرار است اعدام شود و همه برای اینکه خانواده مقتول را راضی کنند اقداماتی را انجام میدهند تا رضایت بگیرند. به نوعی فکر کردم داستان کلیشه ای است ولی بعد متوجه شدم که میتوان از همین داستان یک فیلمی به تصویر کشید که کاملا متفاوت باشد. پایان فیلم را خیلی دوست داشتم فکر میکنم بهترین ایده بود.
* فکر میکنم نقش ملیحه جایگاه خاصی برای شما دارد؟
- بله من این نقش را خیلی دوست دارم. برای رسیدن به آن هم خیلی زحمت کشیدم. ملیحه با نقشی که در "جراحت" داشتم خیلی متفاوت بود. به همین دلیل ما باید خیلی تلاش میکردیم. حضورم را در "سوت پایان" فرصت خوب و یک اتفاق در کارنامه کاریام میدانم. من در این پروژه بسیار آموختم به همین دلیل تجربه خوبی برایم محسوب میشود.
* شما به همراه خانم کریمی شبهایی را در سینماهای نمایش دهنده فیلم حضور دارید واکنش مردم چه بوده؟
- این حضور در سالنهای سینما برای من یک تجربه بسیار جالب بود. مخاطب وقتی من را قبل از فیلم میبیند اصلا نمیشناسند ولی بعد از فیلم که از سالن بیرون میآیند واکنشهای آنها برایم قابل توجه است. در این شبها با اقشار و طبقات مختلف مردم آشنا میشویم. وقتی در جریان واکنش آنها قرار میگیریم برایم جالب است، بیشتر مردم از هر قشر چه روشنفکر و چه مردم عادی با فیلم ارتباط برقرار کردهاند. این اتفاق خوبی است. نظر آنها درباره فیلم برایم جالب است. آنها از فیلم به خوبی تعریف میکنند. البته این تعاریف متعلق به من نیست بلکه ما همه یک گروه بودیم که باعث تحقق این پروژه شد.
* پیشنهاد جدیدی در سینما یا تلویزیون نداشتید؟
- پیشنهاد حضور در تلویزیون و سینما داشتم. اما ترجیح میدهم در سینما کارم را دنبال کنم. این بستگی به پیشنهادی دارد که به من میشود. هنوز درباره این پیشنهادها به نطر قطعی نرسیدهام، حرفه اصلیام بازیگری است و از این راه امرار معاش میکنم. باور کنید اگر گرسنه بمانم حاضر نیستم که در کار بد که از سلیقه من دور است حضور یابم.
------------------
گفتگو: بیتا موسوی
نظر شما