فریاد محرومیت ساکنان دیار ساکن/ گوشهایی که صدای ناشنوایان را نمی شنوند

به گزارش خبرنگار مهر، انتظار زیادی ندارند صدایشان گوش خراش و دل آزار نیست فقط می خواهند ادعای شنیدنمان را به اثبات برسانیم.

مجتبی که تازگی ها لباس دامادی به تن کرده با وجود مشکلاتی که می گوید چهره ای شاداب و امیدوار به آینده ای که با دستان مسئولان رقم می خورد دارد مجتبی از دست به سرکردنهای بهزیستی گلایه می کند ازاینکه برای دریافت یک سمعک به همسرکم شنوایش هفت ماه او را شرمنده کرده اند !

این در حالی است که بهزیستی موظف است طی مدت یکماه سمعک را دراختیار ناشنوایان قرادهد، سئوال بی پاسخ اینکه که چرا افراد تحت پوشش بهزیستی همگی همانند مجتبی از دوندگی های ماهانه حتی سالانه به این سازمان خبرمی دهندو با شرایط دست و پنجه نرم می کنند؟

مجتبی در ادامه صحبتهایش از مشکلات وام ازدواجش می گوید از اینکه بی توجهی های بهزیستی ریشه در عدم توجه دولت دارد،از مسئولان می خواهد که گوشه چشمی به مشکلات این قشر داشته باشند .

مریم ترم آخررشته مربی کودکان استثنایی، وقتی از مشکلاتش سوال می کنم با متانت دخترانه اش با لحنی آمیخته به تاکید که تپش های قلبش به گوشم می رسد چندین بار سئوال می کند: می خواهم بدانم چرا دولت به ما توجه و اشتغال ناشنوایان نمی کند!؟

تا کی باید تقاص ناشنواییمان را پس دهیم؟ آیا واقعا کسی جوابگوی سئوال مریم است !

مریم از برخورد برخی افراد در جامعه انتقاد می کند از خاطرات تکان دهنده اش می گوید، که چگونه مورد استهزاء و تمسخر برخی افراد ناآگاه قرار گرفته است

راستی در جامعه اسلامی ما تا چه حد فرهنگ سازی در خصوص برخورد مناسب هنگام مکالمه دو شخص ناشنوا صورت گرفته است، متاسفانه هنوز در گوشه هایی از شهرمان وقتی دو ناشنوا را می بینیم که با یکدیگر حرف می زنند افرادی هستند که دو چشمی به آنها خیره شده و با نگاه ترحم انگیز خاطرشان را می آزارند .

نکته قابل تامل اینکه عزم جدی برای حل این مشکلات از سوی مسئولان کی جزم خواهد شد؟ در گفتگویی که با دکتر کارگری، معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی داشتم جواب بخشی از سوالاتم را گرفتم، وی هم معتقد است اعتبارات ملی مختص امورات معلولان زیر سایه مسئولان ارشد استانی آنقدر ناچیز است که بهزیستی شرمنده گل این افراد است .

یا در بیشتر مواقع خیرین بدنبال مدرسه سازی و مسجد هستند و کمتر خیری را پیدا میکنی که نامش را بر روی حلزون گوش ناشنوایان کنده کاری کند !

کاش همیشه به یاد استاد جبار باغچه بان باشیم تا الگویی برایمان تداعی شود و راه را برای همنوعان خود هموار کنیم او ایران را مدیون خود کرد ولی اکنون ما مدیون ناشنوایانیم .

امسال هیچ اعتباری برای کانون ناشنوایان آذربایجان غربی پرداخت نشده است

دبیر کل کانون ناشنوایان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این کانون با 11 شعبه شهرستانی بیش از سه هزار ناشنوا را تحت پوشش قرار داده است می گوید: با توجه به مشکلات مالی هم اکنون فعالیت این کانون در شرایط نامطلوبی قرار دارد .

ابوالفتح حاجی پور با ابراز تاسف از اعتبارات ناچیز بهزیستی گلایه می کند و ادامه می دهد: از ابتدای سالجاری تاکنون اعتباری به این مرکز پرداخت نشده واین در حالی است که سال گذشته به مبلغ 18میلیون ریال از سوی این نهاداختصاص یافته بود .

وی در ادامه از عدم وجود مکان ثابت که منجربه بروز برخی مشکلات و مسائل در راستای پیشبرد اهداف این مرکز شده است خبر داد و با تاکید بر اینکه این مرکز جوابگوی 40 درصد از نیازهای ناشنوایان نیست خواستار حمایت مسئولان و خیرین استان شد .

وی تنها منبع درآمد کانون ناشنوایان آذربایجان غربی را مشارکت خیرین عنوان کرده و می افزاید: متاسفانه هیچ یک از ارگانها و سازمانها در راستای کمک رسانی به این مرکز مساعدتی نداشته اند .

دبیرکل کانون ناشنوایان آذربایجان غربی همچنین از اجرایی نشدن قوانین حمایت از حقوق معلولان از سوی سازمانها و ارگانها انتقاد کرده و معتقد است: نمایندگان مجلس و مسئولان ذیربط باید توجه خاصی به تشکل های قشرآسیب پذیر جامعه، اختصاص بودجه جهت رفع نیاز این قشر، پیگیری سه درصد اشتغال، مشکل مسکن و ازدواج ناشنوایان داشته باشند .

حاجی پور در ادامه گلایه کوچکی هم از صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی دارد و می گوید: در کنار تمام مشکلاتی که جامعه ناشنوایان استان مواجه است این نهاد نیز از رعایت قانون دو ساعت مختص معلولان دریغ می کند تا مظلومیت قشر ناشنوا و نادیده گرفتن حق شهروندی این افراد نمود بیشتری پیدا کند .

دبیر کل کانون ناشنوایان آذربایجان غربی ضمن تشریح فعالیتهای این مرکز با اشاره به واحد آموزشی و گفتار درمانی کانون ناشنوایان که کودکان زیر شش سال را تحت پوشش قرار می دهد، اظهار امیدواری می کند: با همکاری مرکز غربالگری نوزادان که اولین مرکز تشخیص نوزادان ناشنوا در استان است طی 10سال آینده ناشنوایی دراستان وجود نداشته باشد .

حاجی پور از افتتاح کارگاه تولیدی ناشنوایان هم خبر می دهد و ادامه می دهد: این واحد تولیدی با هدف اشتغالزایی و تامین برخی نیازهای اساسی برای اعضای کانون در روز جهانی ناشنوایان افتتاح می شود.

وی برنامه های این کانون را در قالب برگزاری کلاسهای آموزشی، علمی، فرهنگی و ورزشی عنوان کرده و می افزاید: هیئت ناشنوایان در رشته های مختلف ورزشی در سطح کشور موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شده که هم اکنون 10 نفر از ناشنوایان به اردوی تیم های ملی فوتسال و والیبال ناشنوایان دعوت شده اند .

دبیر کل کانون ناشنوایان آذربایجان غربی با بیان اینکه کلاسهای ورزشی این کانون با مساعدت اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی برگزار می شود، می گوید: در حال حاضر در رشته های کشتی و والیبال از بین اعضای کانون بعنوان مربی تیم معرفی شده اند .

به سراغ معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان غربی رفتم تا از مشکلات و راهکارهای رفع این مسایل در جامعه ناشنوایی استان سخن بگوید ولی متاسفانه دکتر کارگری حرفی برای گفتن نداشت، وی کمبود اعتبار را عامل اصلی عدم رسیدگی به مشکلات ناشنوایان اعلام کرد و مسئولان سایر نهادها را نیز بی مقصر نداشت .

کارگری یکی از مهمترین راه های برون رفت از مشکلات ناشنوایان را مشاوره ژنتیکی و فرهنگ سازی از سوی جامعه عنوان کرد .

ضمن پذیرش انتقاد وارد از سوی معلولان گفت: گروههای هدف ما کسی را جز بهزیستی نمی شناسند و فریاد دادخواهی و مظلوم خواهیشان را کسی جز بهزیستی نشنیده است،آیا تنها و تنها متولی تشکل ها و گروههای هدف فقط بهزیستی است؟مادر پرداخت یارانه ماهانه مستمری مشکل داریم .

بهروز کارگری نماینده دولتی گروههای هدف سئوالهایی مطرح می کند که پاسخ به آنها از سوی مسئولان می تواند گره گشای بخش اعظمی از مشکلات جامعه ناشنوای استان باشد سوالاتی که تاکنون بدون پاسخ ابهامات زیادی را در حوزه توابخشی برای کارکنان بهزیستی در پی داشته است . "آیا گروههای هدف ما حق دارند از حقوق شهروندی برخوردار باشند؟آیا معلول انسان است؟ آیا مددجوی ما ایرانی است؟ آیا معلول حق حیات دارد؟ چرا نگاه ترحم باید به این قشر وجود داشته باشد؟" ابهاماتی که حتی معاون توابخشی بهزیستی در مصاحبه خود به آن اشاره کرده و می گوید: ما گاهی در حوزه توانبخشی دچار توهم می شویم که نکند نگرش ما به مسائل اشتباه است .

این مسئول یکی از چالش های سازمان بهزیستی را عدم تناسب اعتبارات استانی و ملی با خدمات توانبخشی گروههای هدف عنوان می کند و می افزاید: این سازمان طی سال گذشته اضافه بر اعتبار مصوب که دو میلیارد ریال بوده ،به میزان یک میلیارد و 52 میلیون ریال دیگر از سایر منابع هزینه کرده است .

60 درصد از ناشنوایی ها در کشور ریشه در ازدواج فامیلی دارد

معاون توانبخشی آذربایجان غربی در پاسخ به سوالم مبنی بر اینکه علل اصلی بروز ناشنوایی چیست؟ به آمار کشوری ناشی از زمینه ژنیتکی اشاره کرده و معتقد است: 50 درصد معلویت های ذهنی و نابینایی و 60 درصد ناشنوایی ها ریشه در ازدواج های فامیلی و ژنتیک دارد که این امر ضرورت مشاوره ژنتیک را می طلبد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهره مندی 35 نفر از نعمت شنوایی درراستای کاشت حلزون یادآور شد:اعتبار تعهد شده بهزیستی در این امر بالغ بر 30 میلیون ریال است که هزینه تمام شده کل جراحی به مبلغ 260 میلیون ریال می رسد که 200 میلیون ریال آن توسط هیئت امنای ارزی و 30 میلیون ریال باقی مانده توسط خانواده پرداخت می شود .

کارگری با تاکید براینکه این امر همانند امر مسجد و مدرسه سازی باقیات الصالحات به شمار می آید خواستار نگرش مثبت خیرین به کاشت حلزون شده و می افزاید: این امر یکی از خدمات تاثیرگذار و خطیر بهزیستی در حوزه توانبخشی است .

وی ادامه می دهد: اگر حمایت های دولتی و مردمی در راستای تحقق بخشیدن به کاشت حلزون افراد نیازمند شنوایی فراهم شود سازمان بهزیستی در جهت بهره مند ساختن 60 نفر دیگر در آینده توفیق خواهد یافت .

با وجود تاکید قانون جامع حمایت از معلولان، ناشنوایان آذربایجان غربی با مشکل بیکاری مواجه بوده و بسیاری از ناشنوایان با اختلال شدید یا متوسط به دلیل نبود رابط ناشنوا قادر به ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی نیستند.

همچنین مهم ترین مشکل ناشنوایان در معابر و اماکن عمومی فقدان ابزارهای هشدار دهنده ویژه ناشنوایان است و حتی ناتوانی در تامین هزینه درمان و معالجات برای بهبود شنوایی و از همه مهمتر کم لطفی مسئولان استانی در توجه به این قشر از عمده عواملی است که خاطر ناشنوایان را آزرده است .