تعیین نرخ جدید شهریه مهدهای کودک تا شهریور

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شهریه مهدهای کودک افزود: مکانیزم و نرم افزار جدید و خاصی برای تعیین نرخ شهریه و همچنین عملکرد و فعالیت مهدهای کودک طراحی شده است که ماه آینده نتیجه آن مشخص و اعلام می شود.

وی همچنین از تشکیل کمیته سه نفره برای شهریه جدید مهدهای کودک خبر داد و تاکید کرد: شهریه مهدهای کودک براساس تصمیم این کمیته از این پس بصورت استانی تعیین می شود بطوریکه نرخها در استانهای مختلف با یکدیگر متفاوت است.

به گفته سرپرست سازمان بهزیستی، دستورالعمل جدید تاسیس، اداره و همچنین انحلال مهدهای کودک نیز بزودی صادر می شود .

اسفندیاری با اشاره به اینکه دستورالعمل جدید مهدهای کودک با قوانین قبلی تفاوتهایی دارد و باید و نباید هایی که هر مهد کودک باید آن را رعایت کند و تکلیف اقداماتی که باید انجام شود در آن مشخص شده است.

وی در مورد تخلفات مهدهای کودک نیز اظهار داشت: تخلف در هر صنفی ممکن است انجام شود اما با هر مهدی که خارج از دستورالعمل ابلاغی عمل کرده و نرخها را تغییر دهد، برخورد می شود و مردم می توانند تخلفات مهدها را از طریق شماره 30008530 به ما گزارش دهند و مطمئن باشند که مورد رسیدگی قرار می گیرد.

سرپرست سازمان بهزیستی گفت: البته ادارات بهزیستی شهرستانها و استانهای مختلف نیز وظیفه رسیدگی به تخلفات را برعهده دارند.