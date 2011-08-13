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۲۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

ثبت جشنواره و سمینار برند گردشگری ایران توسط سازمان جهانی جهانگردی

جشنواره و سمینار برند در صنعت گردشگری ایران توسط سازمان جهانی جهانگردی در تقویم رویدادهای بین المللی این سازمان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم زاهدی دبیر اجرایی این جشنواره با اعلام این خبر گفت: پس از برگزاری سمینار برند در صنعت گردشگری در سال گذشته و ارائه نتایج آن به سازمان جهانی جهانگردی، برگزاری این رویداد در دوم و سوم آذر ماه امسال در بخش تقویم رویدادهای مهم وب سایت رسمی این سازمان به آدرس www.unwto.org به ثبت رسید.

وی ثبت جشنواره و سمینار برند در صنعت گردشگری ایران در بخش تقویم رویدادهای مهم سازمان جهانی جهانگردی را نشان دهنده اهمیت آن نزد اصلی ترین نهاد تصمیم گیری گردشگری جهان دانست و گفت: موضوع برند و برندسازی یکی از مفاهیم بنیادی در مدیریت بازاریابی است و امروزه بسیاری از شرکت ها و سازمان های بین المللی، قسمت اعظمی از سرمایه خود در حوزه های برنامه ریزی، تحقیقات و فعالیت های بازاریابی و توسعه محصول را به مدیریت برند تخصیص می دهند.

جشنواره و سمینار برند در صنعت گردشگری با هدف ارائه آشنایی با راهبرد ها و راهکارهای ساخت برند در حوزه های مقصد، شرکت، محصول و کشور ، کمک به اجرایی کردن اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه گردشگری و به خصوص بازایابی گردشگری، انسجام بخشیدن به برنامه ها و فعالیت های بازاریابی و تبلیغات گردشگری کشور و معرفی برند های مطرح گردشگری کشور دوم و سوم آذر ماه امسال در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1381929

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