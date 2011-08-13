ثبت جشنواره و سمینار برند گردشگری ایران توسط سازمان جهانی جهانگردی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم زاهدی دبیر اجرایی این جشنواره با اعلام این خبر گفت: پس از برگزاری سمینار برند در صنعت گردشگری در سال گذشته و ارائه نتایج آن به سازمان جهانی جهانگردی، برگزاری این رویداد در دوم و سوم آذر ماه امسال در بخش تقویم رویدادهای مهم وب سایت رسمی این سازمان به آدرس www.unwto.org به ثبت رسید.

وی ثبت جشنواره و سمینار برند در صنعت گردشگری ایران در بخش تقویم رویدادهای مهم سازمان جهانی جهانگردی را نشان دهنده اهمیت آن نزد اصلی ترین نهاد تصمیم گیری گردشگری جهان دانست و گفت: موضوع برند و برندسازی یکی از مفاهیم بنیادی در مدیریت بازاریابی است و امروزه بسیاری از شرکت ها و سازمان های بین المللی، قسمت اعظمی از سرمایه خود در حوزه های برنامه ریزی، تحقیقات و فعالیت های بازاریابی و توسعه محصول را به مدیریت برند تخصیص می دهند.

جشنواره و سمینار برند در صنعت گردشگری با هدف ارائه آشنایی با راهبرد ها و راهکارهای ساخت برند در حوزه های مقصد، شرکت، محصول و کشور ، کمک به اجرایی کردن اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه گردشگری و به خصوص بازایابی گردشگری، انسجام بخشیدن به برنامه ها و فعالیت های بازاریابی و تبلیغات گردشگری کشور و معرفی برند های مطرح گردشگری کشور دوم و سوم آذر ماه امسال در تهران برگزار می شود.