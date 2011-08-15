به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایش، محمد حسن معجونی در نقش ایوانف حضور دارد. بازی او در این نقش، سومین همکاری‌اش به عنوان بازیگر با امیر رضا کوهستانی محسوب می‌شود. پیش از این، معجونی در نمایش‌های "درمیان ابرها" و "کوراتت"به کارگردانی امیر رضا کوهستانی با این کارگردان همکاری داشته است.

سعید چنگیزیان، نگارجواهریان، رضا بهبودی، فریبا کامران، محمد رضا نجفی، مهین صدری، وحید آقا پور، علی باقری و فاطمه فخرایی دیگر بازیگران این نمایش هستند.

این نمایش اوایل مهرماه در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه خواهد رفت. نمایش "ایوانف" کاری از گروه تئاتر "مهر"است و در آن محمد رضا حسین زاده به عنوان مدیر تولید و برنامه ریز حضور دارد.