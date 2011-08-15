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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

"ایوانف" مهرماه روی صحنه می‌رود

"ایوانف" مهرماه روی صحنه می‌رود

نمایش "ایوانف" اثر آنتوان چخوف با ترجمه،بازخوانی و کارگردانی امیررضا کوهستانی مهرماه در سالن شماره یک مجموعه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایش، محمد حسن معجونی در نقش ایوانف حضور دارد. بازی او در این نقش، سومین همکاری‌اش به عنوان بازیگر با امیر رضا کوهستانی محسوب می‌شود. پیش از این، معجونی در نمایش‌های "درمیان ابرها" و "کوراتت"به کارگردانی امیر رضا کوهستانی با این کارگردان همکاری داشته است.

سعید چنگیزیان، نگارجواهریان، رضا بهبودی، فریبا کامران، محمد رضا نجفی، مهین صدری، وحید آقا پور، علی باقری و فاطمه فخرایی دیگر بازیگران این نمایش هستند.

این نمایش اوایل مهرماه در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه خواهد رفت. نمایش "ایوانف" کاری از گروه تئاتر "مهر"است و در آن محمد رضا حسین زاده به عنوان  مدیر تولید و برنامه ریز حضور دارد.

کد مطلب 1381937

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