مقابل راه آهن بدون اشتباه بازی کردیم

هوشنگ لوینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازی با تیمی که دو بازی قبل خود را در مصاف با حریفان با تساوی پشت سرگذاشته بود برای ما بسیار سخت‌تر از دو بازی قبل بود زیرا حریف برای جبران مافات با تمام توان به میدان آمد، ضمن اینکه تیم ما نیز پنج بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشت و این مهم ممکن بود به ضرر تیم ما تمام شود.



بازی سخت و دشواری را بردیم



وی با تاکید بر اینکه بازی سخت و دشواری را بردیم، افزود: تیم ما انصافا در مسابقه با راه آهن شهر ری شایسته کسب پیروزی و سه امتیاز بود، ضمن اینکه باید به جوانان با انگیزه تیم ببالیم که با درخشش خود موجب پیروزی صبا شدند.



مربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: پیروزی در بازی مقابل تیم متحول شده راه آهن برای ما از اهمیت بسیار بالایی بر‌خوردار بود، ضمن اینکه پیش از بازی هم گفته بودم در این دیدار به کمتر از سه امتیاز قانع نیستیم و برای رسیدن به جمع مدعیان باید حریف را شکست دهیم.



روحیه جنگندگی و انگیزه فراوان نقطه قوت بازیکنان صبا بود



وی اظهار داشت: نقطه قوت بازیکنان تیم صبای قم همانند بازی قبل روحیه جنگندگی و انگیزه فراوان آنها برای کسب پیروزی بود که این مهم برای کادر فنی قابل ستایش است اما اشتباهات کوچک بازی های قبل را نیز تکرار نکردیم و به پیروزی و سه امتیاز دست یافتیم.



دومین پیروزی راهگشای ما در بازی‌های بعدی محسوب می شود



لوینیان بیان داشت: متاسفانه در بازی با راه آهن پنج بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم ولی سایر بازیکنان صبای قم در سلامتی کامل به سر می‌بردند و با تکیه بر توانایی آنها برای کسب پیروزی و سه امتیاز تلاش کردیم و در نهایت تیم موفق شد به دومین پیروزی خود که راهگشای ما در بازی‌های بعدی محسوب می شود، دست یابد.



از راه آهن شناخت کافی داشتیم



وی تاکید کرد: از راه آهن شناخت کافی داشتیم و نفرات آنها را در مسابقات لیگ برتر این فصل به خوبی ارزیابی کرده بودیم تا در این بازی نتیجه بگیریم و خوشبختانه در این راه بازیکنان ما نیز آنچه که در توان داشتند در میدان پیاده کرده و به سه امتیاز مسابقه دست یافتند.



تلاش می‌کنیم صبا به جایگاه مناسبی دست یابد



مربی تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: صبای قم با جوانانی بسیار خوبی که دارد می تواند یکی از مدعیان یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور باشد و امید زیادی داریم که تیمی که گذشته لیگ را با سختی‌های فراوان پشت سر گذاشت به جایگاه مناسبی دست یابد.



لوینیان تصریح کرد: یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به لحاظ حضور بازیکنان مطرح در بسیاری از تیم‌ها، از سطح بسیار بالایی در مقایسه با دوره‌های قبلی برخوردار است و مطمئنا بازی‌های سختی در ادامه در پیش داریم.



گفتنی است: صبای قم در حال حاضر با کسب هفت امتیاز حاصل از دو پیروزی مقابل راه آهن شهر ری و تراکتور سازی تبریز و تساوی برابر سپاهان اصفهان در صدر جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.