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۲۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

حجت الاسلام اکبری:

مساجد پایگاه های اصلی تامین نیرو های انقلابی هستند

مساجد پایگاه های اصلی تامین نیرو های انقلابی هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: مساجد پایگاه های اصلی تامین نیرو برای انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با اصحاب رسانه در مشهد، اظهار داشت: همین که  بیشتر نیروهای اصلی انقلاب که موفقیت های زیادی را برای ما به ارمغان آوردند، نیروهای مسجدی بوده اند، نشان از نقش موثر این نهاد فرهنگ ساز دارد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۹۷ درصد شهدا نیز شهدای مسجدی بوده اند، تاکید کرد: بیشتر موفقیت ها در جامعه را نیروهای مسجدی رقم زده اند.

حاج علی اکبری درباره برنامه های مرکز رسیدگی به امور مساجد برای رفع دغدغه مقام معظم رهبری از اقامه نشدن نماز صبح در بعضی مساجد، اظهار داشت: برنامه هایی داریم که به زودی عملیاتی می شود.

کد مطلب 1381985

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