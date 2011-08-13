تدوین مجموعه تلویزیونی "دستان سبز" آغاز شد

قدرت‌الله صلح میرزایی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: تدوین مجموعه با روندی صعودی در حال انجام است تا با اتمام آن سازنده موسیقی را انتخاب کنیم. به این شکل کار تا آبان ماه آماده پخش خواهد شد. اما این که مدیران چه زمانی برای پخش آن در نظر می‌گیرند نامشخص است.

عبدالرضا اکبری، فریبا کوثری، فریبا نادری، محسن افشانی، کامران تفتی، مهدی امینی‌خواه، شهنام شهابی، کاوه خداشناس، سمانه پاکدل، مریم سلطانی، ناصر لقایی و ... بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

"دستان سبز" روایتگر زندگی یک نابغه ریاضی است و مشکلات، بحران‌های روحی، مسائل خانوادگی و نوع آموزش بچه‌های المپیادی را بررسی می‌کند.

قدرت‌الله صلح میرزایی فیلم‌های سینمایی "دلداده"، "زندگی شیرین"، "حنابندان"، "هدف اصلی" و... را در کارنامه دارد.