نامدار عبدالهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: فرهنگیان بازنشسته با مراجعه به سایت بیمه آتیه سازان حافظ می توانند در طرح بیمه طلایی فرهنگیان ثبت نام کنند که البته تاکنون 700 هزار نفر از آنان و افراد تحت تکفلشان در این طرح ثبت نام کرده اند.

وی درباره علل صادر نشدن کارت بیمه طلایی برخی از فرهنگیان گفت: کارت بیمه 150 هزار نفر از فرهنگیان در کل کشور به دلیل نقص های گوناگون صادر نشده بود که حدود 82 هزار مورد آن صادر و در دست توزیع است.

مدیرکل تعاون، رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بقیه کارتها مربوط به افرادی است که به تازگی در بیمه طلایی ثبت نام کرده اند و قرار است بیمه ایران تا آخر مردادماه کارت آنها را آماده و تحویل دهد.

به گفته عبدالهیان، تا کنون برای یک میلیون و 900 فرهنگی کارت بیمه طلایی صادر شده و امسال در مقایسه با سال گذشته 5 تا 10 درصد به تعداد افراد تحت پوشش اضافه شده است.