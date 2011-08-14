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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

26مرداد؛آخرین مهلت ثبت‌نام فرهنگیان بازنشسته برای بیمه‌طلایی

26مرداد؛آخرین مهلت ثبت‌نام فرهنگیان بازنشسته برای بیمه‌طلایی

مدیرکل تعاون، رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تا کنون 700 هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته و خانواده تحت تکفلشان در بیمه طلایی ثبت نام کرده اند، گفت: 26 مردادماه آخرین مهلت ثبت نام فرهنگیان بازنشسته در این بیمه است و پس از آن امکان تمدید وجود ندارد.

نامدار عبدالهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: فرهنگیان بازنشسته با مراجعه به سایت بیمه آتیه سازان حافظ می توانند در طرح بیمه طلایی فرهنگیان ثبت نام کنند که البته تاکنون 700 هزار نفر از آنان و افراد تحت تکفلشان در این طرح ثبت نام کرده اند.

وی درباره علل صادر نشدن کارت بیمه طلایی برخی از فرهنگیان گفت: کارت بیمه 150 هزار نفر از فرهنگیان در کل کشور به دلیل نقص های گوناگون صادر نشده بود که حدود 82 هزار مورد آن صادر و در دست توزیع است.

مدیرکل تعاون، رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بقیه کارتها مربوط به افرادی است که به تازگی در بیمه طلایی ثبت نام کرده اند و قرار است بیمه ایران تا آخر مردادماه کارت آنها را آماده و تحویل دهد.

به گفته عبدالهیان، تا کنون برای یک میلیون و 900 فرهنگی کارت بیمه طلایی صادر شده و امسال در مقایسه با سال گذشته 5 تا 10 درصد به تعداد افراد تحت پوشش اضافه شده است.

کد مطلب 1382018

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