کلینیک ساختمانی آمل قهرمان والیبال جام رمضان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که به مدت 10 شب در سالن ورزشی دهقان آمل برگزارشد، تیم کلینیک ساختمانی آمل دردیدار پایانی این جام با نتیجه سه بردو تیم قالی شویی الماس را شکست داد و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد.



این درحالی بود که تیم قالی شویی الماس در ست نخست این دیدارحساس را به سود خود به پایان رسانده بود که در نهایت سه بر دو مغلوب حرفه ای گری حریف خود شد.



در دیدار رده بندی این مسابقات تیم شهدای پاشا کلای آمل با شکست قاطع سه برصفر عنوان سومی را از آن خود کرد.



مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در این مسابقات شش تیم به صورت دوره ای به مدت 10 شب در مجتمع ورزشی دهقان در شه دابودشت با هم رقابت کردند.



خسرو ابراهیم زاده افزود: حضور تعدادی از بازیکنان لیگ برتری در تیم های شرکت کننده در این مسابقات، برکیفیت سطح برگزاری این مسابقات افزوده بود.



وی یادآور شد: به تیم های اول تا سوم این دوره ازمسابقات درمجموع حدود 15میلیون ریال جوایز نقدی اهداء شد.

