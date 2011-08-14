به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله تنها دو روز تا پایان مهلت ثبت نام تیم های شرکت کننده در بیست و چهارمین دوره رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور از میان 12 تیم حاضر در قرعه کشی این دیدارها هیچ کدام مدارک خود را تحویل فدراسیون هندبال نداده اند.

این در شرایطی است که تنها سه تیم حق ورودیه برای حضور در رقابت‌های لیگ را به فدراسیون پرداخت کرده اند و به این شکل حضور خود را در این مسابقات قطعی اعلام کردند. در حالیکه که این زمان هنوز به پایان نرسیده قطعی شدن انحلال سه تیم باقدمت از لیگ نگرانی را برای آینده لیگ هندبال افزایش داده است.

مخالفت هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن با تیم داری در رشته های توپی (غیر فوتبال) از جمله هندبال، کمبود بودجه تیم فولاد و در نهایت انحلال تیم نوین سپاهان و ادامه مشکلات مالی تیم باشگاه سنگ آهن بافق یزد و قطعی شدن کناره گیری این تیم از حضور در لیگ برتر این لیگ را دچار بحران جدیدی کرده است.

حیات پور رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال در این مورد به خبرنگار مهر گفت: "تا به امروز تنها سه تیم مس کرمان، خوزستان و سبزوار با پرداخت حق ورودیه لیگ حضورشان در مسابقات امسال را قطعی کرده اند. اما هیچ کدام از تیم ها مدارکشان را ارسال نکرده اند. "

وی افزود: "این در حالی است که تیم ها تنها تا 25 مردادماه برای تکمیل مدارک خود فرصت دارند و باید از 11 شهریور مسابقه خود را آغاز کنند. "

عدم پخش تلویزیونی مسابقات هندبال از سوی رسانه ملی، بی توجهی بخش خصوصی به این رشته ورزشی مهیج، بالا رفتن هزینه تیم داری در ورزش، اجرای قانون منع هزینه کرد دولت در ورزش حرفه ای تنها بخشی از مشکلات پیش روی باشگاه های کشورمان است.

انصراف یک به یک تیم های مطرح لیگ در حالی این روزها باعث نگرانی اهالی این ورزش شده که پیش از این هندبال ایران تنها با حضور 10 تیم لیگ را برگزار می کرد اما از سال گذشته بنابر تصمیم کوزه گری رئیس جدید این فدراسیون، این رقابتها با وجود مخالفت و انتقاد بسیاری از کارشناسان با حضور 12 تیم برگزار شد.

به طور قطع با انصراف این سه تیم باز هم لیگ هندبال ایران نشان داد که ظرفیت 12 تیمی بودن را ندارد. در این شرایط کوزه گری امیدوار به حل این مشکلات و حضور تیم های جدید و برگزاری لیگ با این 12 تیم است. وی در این باره گفت: " این طور نیست که بگوئیم لیگ هندبال ظرفیت 12 تیمی شدن را ندارد. هرچند این شرایط نگران کننده است اما اگر این تیم ها انصراف دهند تلاش می کنیم تا حامیان مالی را برای تیم ها بیابیم. "

وی در این مورد ادامه داد: " با وجود اینکه تیم نوین قصد تیم داری در سال جدید را ندارد صحبت هایی با باشگاه ماهان و گیتی پسند شده تا بتوانیم این تیم را حفظ کنیم. هیئت هندبال یزد هم در حال تلاش برای حل مشکل تیم بافق است . به هر حال بحث منع هزینه کرد دولتی ها در ورزش حرفه ای تیم های ما را دچار مشکل کرده و امیدواریم این مشکلات به زودی حل شود."

از نظر مربیان لیگ برتری ادامه مشکلات مالی باشگاه ها شرایط لیگ هندبال را بدتر از این خواهد کرد. غلامی سرمربی تیم هندبال نوین سپاهان بعد از قطعی شدن انحلال تیمش از بلاتکلیفی بازیکنان و کادر فنی این تیم خبر داد و گفت: مشکلات مالی باشگاه های ورزشی مانع بزرگی بر سر راه تیم داری آنها شده و در این بین برخی از باشگاه ها به سمت رشته های پر نام و نشان همچون فوتبال و بسکتبال می روند. مطمئنا ادامه این روند در آینده می تواند وضعیت هندبال ایران و لیگ آن را به بدتر کند. "

کیوان صادقی سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان تیم نایب قهرمان لیگ برتر سال 89 و نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا هم معتقد است ادامه این روند به هندبال ایران ضربه می زند، وی در این باره گفت: " متاسفانه تصمیم مسئولین باشگاه ذوب آهن با در نظر گرفتن شرایط مالی شان در سال جدید گرفته شده و در این بین نگاه فوتبالی آنها باعث شده تا هندبال پرقدمدت این باشگاه پاسوز فوتبال شود."

تیم های باشگاهی ایران تنها تا 25 مردادماه فرصت دارند تا آمادگی خود را جهت شرکت در رقابتهای لیگ برتر به همراه پرداخت ورودیه ، چک ضمانت و مدارک کادر و بازیکنان به فدرسیون اعلام کنند. لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در سال 90 از 11 شهریورماه با حضور 12 تیم آغاز می شود.