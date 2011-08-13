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۲۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

کماندار البرز در مسابقات جهانی درخشید

کرج - خبرگزاری مهر: بهزاد پاکزاد کماندار البرزی عضو تیم ملی کامپاند آقایان کشورمان در مسابقات جهانی 2011 امریکا درخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سومین دوره از مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان امریکا تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان با کسب یک مدال برنز در بخش تیمی کامپوند مردان ،یک مقام چهارمی توسط مهتاب پارسا مهر در رشته کامپوند انفرادی بانوان و یک مقام ششمی توسط میلاد وزیری در رشته ریکرو انفرادی به کار خود پایان داد. 
 
در رشته کامپوند تیمی مردان، تیم‌های ملی ایران و فرانسه در دیدار رده‌بندی به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه 232 بر 231 به سود کشورمان به پایان رسید تا کاروان ایران با کسب یک مدال برنز آمریکا را ترک کند.
 
 
کد مطلب 1382074

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