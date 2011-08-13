انتشار نصایح خواجه عبدالله انصاری به خط میرعماد

به گزارش خبرگزاری مهر، امور فرهنگی و اجتماعی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، مجموعه نصایح اخلاقی و عرفانی خواجه عبدالله انصاری عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری قمری خطاب به خواجه نظام الملک طوسی، در شش صفحه دفتری به ابعاد 50/26 در 04/17 سانتی متر در اوایل قرن یازدهم هجری به دست استاد میرعماد الحسنی کتابت شده است.

استاد میرعماد این نسخه خطی را برای یکی از آشناسان خود به نام «محمد تقی الجبلی» کتابت کرده است.

این اثر بی نظیردر قرن دوازدهم هجری توسط آقا هادی از نقاشان آن دوره به صورت طلا اندازی مابین سطور همراه با گل و بوته و نیز حل کاری با دو نوع طلا در حاشیه مزین شد و در سال 1329 ممهور به کتابخانه دولت شده و در گنج خانه نفایس خطی کاخ گلستان نگهداری می‌شود.

طرح روی جلد کتاب برگرفته از یک اثر قدیمی مربوط به قرن یازدهم هجری در مجموعه نسخ خطی کاخ گلستان است که پس از بازسازی کامل، مشخصات کلی کتاب به خط خود استاد میرعماد بر روی آن جاسازی و به طور برجسته داغ کوب شده است.

آستر و بدرقه کتاب نیز کاملا دوخته شده تا کتاب به راحتی باز و بسته شود و طرح صفحات مقدمه و موخره نیز برگرفته از یک کاغذ قدیمی است که به طور طبیعی و به مرور زمان حاشیه آن به حالت سوخته در آمده است.

در صفحه اول این کتاب که مزین به آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم است، از خط استاد میرعماد مربوط به نسخه خطی سوره حمد، معروف‌ترین و گرانبهاترین اثر خوشنویسی وی که در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود، استفاده شده است.

مجوز چاپ و نشر این اثر در سال 1389 توسط اداره برنامه‌ریزی نشر اداره کل روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نام بابک بزرگ پناه صادر و مراحل آماده سازی کتاب به اهتمام وی و با مدیریت هنری استاد مجتبی سبزه و با نظارت اداره نشر آغاز شد.

دیباچه این اثر نفیس توسط امیر محمود کاشفی عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نگاشته شده و مشاور هنری کتاب نیز سهیلا سید صدری است.