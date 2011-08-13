به گزارش خبرگزاری مهر، تصور اینکه توفانهای خورشیدی هیچ تاثیری بر روی زمین نمی گذارند را از سر بیرون کنید، در بهترین حالت این پدیده خورشیدی می تواند تصاویری زیبا و باور نکردنی را در آسمان بخشهای شمالی یا جنوبی سیاره زمین، در نزدیکی قطبها به وجود آورد و در بدترین حالت نیز می تواند فاجعه بار باشند.

شعله های خورشیدی که در سوم آگوست 2011 از خورشید فوران کردند ابرهای بزرگی از گازهای باردار را به سوی زمین شلیک کردند. درست 48 ساعت پس از آغاز این شعله ها رصدخانه دینامیک خورشیدی اولین برخورد بادهای خورشیدی با میدان مغناطیسی زمین را ردیابی کرد که در پی آن توفانی ژئومغناطیسی رخ داد که برای ساعتها ادامه داشت.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، با این همه نمایش در اینجا به پایان نرسید زیرا در روزهای بعدی ساکنان نقاط شمالی زمین شاهد شکل گرفتن شفقهای شمالی در آسمان بودند:

فانوس سبز

درخشش شعله ای از شفق شمالی بر روی دریاچه "تیبیت" در شمال غرب کانادا

شفقهای سبز و آبی رنگ بخشی وسیع از آسمان کانادا را تحت سلطه خود در آورده اند و در بیشترین حالت در حدود 60 درصد از آسمان تحت پوشش این درخششهای رنگارنگ دیده می شد

لهستان بنفش می شود

شفقهای قطبی در نزدیکی "پولاوی" لهستان که در اثر برخورد الکترونهای پرانرژی با نیتروژن موجود در اتمسفر رنگهایی شگفت انگیز و غیر قابل باور صورتی و بنفش را ایجاد کرده اند

چندگانگی

با آغاز توفان ژئومغاطیسی در اواخر روز 5 آگوست طیفی از رنگها آسمان کالگاری در کانادا را در بر گرفته اند

نمایش نورهای سبز در آسمان میشیگان

پلکانی رو به آسمانها

در این تصویر به نظر می آید شفقها از ستاره ها در آسمان "کوچران" کانادا آویزان شده اند

پرده ها و ابرها

ابرهای نارنجی رنگ و شفقهای سبز رنگ در آسمان کالگاری کانادا که در اثر عبور توفان ژئومغناطیسی شکل گرفته اند

ستونهای سبز رنگ بر فراز دریاچه ای در مینه سوتا