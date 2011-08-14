رقابت 23 تیم دانشجویی در مسابقات طراحی وسایل پرنده

مهندس عباس قلعه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دومین دوره مسابقات دانشجویی طراحی وسایل پرنده از سال گذشته آغاز شده است، افزود: در این دوره از مسابقات 70 تیم ثبت نام کردند که از این تعداد 50 تیم به فاز اول راه یافتند.

مدیر اجرایی مسابقه طراحی و ساخت وسایل پرنده اظهار داشت: فاز اول دومین دوره این مسابقات از آبان ماه سال گذشته با ارسال دفترچه قوانین به تیمها آغاز شد. در این مرحله تیمها به مدت 3 ماه و نیم فرصت داشتند تا نسبت به انتخاب و یا انجام طراحی مفهومی پرنده خود اقدام کنند و نمونه غیر پروازی خود را بسازند.



وی با بیان اینکه مرحله طراحی مفهومی این مسابقات در روز 10 اسفند ماه سال گذشته به پایان ‌رسید، خاطر نشان کرد: تیمها باید مستندات مربوط به طراحی مفهومی و نمونه های غیر پروازی خود را تا 23 اسفندماه 89 ارسال می کردند.



قلعه، فاز دوم این مسابقات را شامل ساخت نمونه های پروازی دانست و ادامه داد: در این راستا 45 تیم به فاز دوم مسابقات راه یافتند و نمونه های پروازی خود را تا 25 خرداد ماه سال جاری ارسال کردند. تیمهایی که بیش از 50 درصد امتیازات این مرحله را دریافت کرده بودند به مرحله بعد که شامل آزمونهای پروازی است، راه یافتند و سایر تیمها از دور مسابقات حذف شدند.



وی با تاکید بر اینکه در فاز سوم مسابقات 23 تیم راه یافتند، اضافه کرد: فاز سوم شامل دو مرحله Pretest (پیش- آزمون) و تست می شود و تیمهایی که بتوانند در مرحله پیش – آزمون امتیازات لازم را کسب کرده باشند به مرحله تست راه می یابند.



مدیر اجرایی مسابقات طراحی وسایل پرنده با بیان اینکه فاز پیش - آزمون برای کمک به تیمها برای شناخت بهتر توانمندیهای پرنده خود در نظر گرفته شده است، افزود: تیمها با شرکت در این مرحله آمادگی لازم برای شرکت در مرحله نهایی مسابقات را کسب می کنند.



قلعه با بیان اینکه مرحله پیش- آزمون در حال برگزاری است، گفت: این مرحله تا 8 شهریورماه سال جاری ادامه دارد و در طی آن تیمها پرنده های ساخته شده خود را به پرواز در می آورند.



وی با اشاره به محل برگزاری این فاز از رقابتها، یادآور شد: مرحله پیش – آزمون در باند پروازی واقع در 65 کیلومتری جنوب غربی تهران در نزدیکی شهریار برگزار می شود و محل برگزاری مرحله تست متعاقبا اعلام می شود.



قلعه تعداد تیمهای شرکت کننده در این مرحله را 23 تیم اعلام و تاکید کرد: تیمهای برتر این دوره در مرحله تست به رقابت می پردازند.